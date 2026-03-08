Paloma Valencia gana la Gran Consulta en Colombia con más de 1.9 millones de votos

En Colombia, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia se consolidó como la ganadora de la Gran Consulta por Colombia, con más de 1.9 millones de votos.

Su triunfo la convierte en la candidata oficial de la centroderecha para la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo, donde enfrentará a Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico.

La victoria de Valencia marca un hito al posicionar a una mujer como figura central en la carrera presidencial.

Más de 41 millones de colombianos estaban habilitados para votar en elecciones legislativas y consultas interpartidistas