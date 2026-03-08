  1. Inicio
Mujeres en resistencia: panameñas marcha en contra de la precarización y el retroceso de derechos

El Parque Urraca fue el epicentro de la marcha en conmemoración al Día Internacional de la Mujer.
El Parque Urraca fue el epicentro de la marcha en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 08/03/2026 17:17
La movilización se desarrolló en un ambiente de reivindicación y protesta, con pancartas, consignas y expresiones artísticas

En el marco del Día Internacional de la Mujer, decenas de panameñas se dieron cita la tarde de este domingo en el Parque Urracá, en la ciudad de Panamá, para participar en una marcha bajo el lema “Mujeres en resistencia: contra la precarización y el retroceso de derechos”.

La convocatoria reunió a colectivos feministas, organizaciones sociales y ciudadanas que buscan visibilizar las desigualdades que enfrentan las mujeres en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

La movilización se desarrolló en un ambiente de reivindicación y protesta, con pancartas, consignas y expresiones artísticas que denunciaban la falta de avances en materia de igualdad de género y alertaban sobre riesgos de retrocesos en derechos conquistados.

Entre los temas más mencionados estuvieron la precarización laboral, la violencia de género y la necesidad de fortalecer políticas públicas que garanticen acceso equitativo a oportunidades.

La mayoría de los grupos exigían justicia por los casos de femicidios sin resolver.
La mayoría de los grupos exigían justicia por los casos de femicidios sin resolver. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Las pancartas con consignas no pudieron faltar.
Las pancartas con consignas no pudieron faltar. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá

Las participantes subrayaron que, aunque las mujeres representan más de la mitad de la población panameña, aún enfrentan barreras significativas en el mercado laboral, en el acceso a la justicia y en la representación política.

La marcha buscó recordar que la lucha por la igualdad no se limita a una fecha conmemorativa, sino que es un proceso constante que requiere compromiso social y político.

El Parque Urracá se convirtió en un espacio simbólico de encuentro, donde mujeres de distintas edades y procedencias compartieron experiencias y demandas.

Algunas destacaron la importancia de mantener la resistencia frente a la precarización laboral, que afecta especialmente a trabajadoras del sector informal, mientras otras hicieron énfasis en la urgencia de frenar la violencia doméstica y garantizar protección efectiva a las víctimas.

Los asistentes también se unieron para pedir respuestas a los casos del Senniaf.
Los asistentes también se unieron para pedir respuestas a los casos del Senniaf. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Jovenes alzaron su voz en favor de los derechos de las mujeres.
Jovenes alzaron su voz en favor de los derechos de las mujeres. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá

La jornada se enmarcó en una serie de actividades realizadas en todo el país para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, recordando que esta fecha no solo celebra los avances alcanzados, sino que también visibiliza las luchas pendientes.

Con la consigna de resistencia, las manifestantes reafirmaron su compromiso de seguir defendiendo los derechos de las mujeres y de exigir un futuro más justo e igualitario.

