Mujeres en resistencia: panameñas marcha en contra de la precarización y el retroceso de derechos

Las participantes subrayaron que, aunque las mujeres representan más de la mitad de la población panameña, aún enfrentan barreras significativas en el mercado laboral, en el acceso a la justicia y en la representación política. La marcha buscó recordar que la lucha por la igualdad no se limita a una fecha conmemorativa, sino que es un proceso constante que requiere compromiso social y político.El Parque Urracá se convirtió en un espacio simbólico de encuentro, donde mujeres de distintas edades y procedencias compartieron experiencias y demandas. Algunas destacaron la importancia de mantener la resistencia frente a la precarización laboral, que afecta especialmente a trabajadoras del sector informal, mientras otras hicieron énfasis en la urgencia de frenar la violencia doméstica y garantizar protección efectiva a las víctimas.