Mujeres en resistencia: panameñas marcha en contra de la precarización y el retroceso de derechos

En el marco del Día Internacional de la Mujer, decenas de panameñas se dieron cita la tarde de este domingo en el Parque Urracá, en la ciudad de Panamá, para participar en una marcha bajo el lema “Mujeres en resistencia: contra la precarización y el retroceso de derechos”.

La convocatoria reunió a colectivos feministas, organizaciones sociales y ciudadanas que buscan visibilizar las desigualdades que enfrentan las mujeres en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

La movilización se desarrolló en un ambiente de reivindicación y protesta, con pancartas, consignas y expresiones artísticas que denunciaban la falta de avances en materia de igualdad de género y alertaban sobre riesgos de retrocesos en derechos conquistados.

Entre los temas más mencionados estuvieron la precarización laboral, la violencia de género y la necesidad de fortalecer políticas públicas que garanticen acceso equitativo a oportunidades.