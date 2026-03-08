Lo que debes saber hoy: las noticias más importantes en Panamá y el mundo

- Mujeres marchan en Panamá contra la precarización

En el marco del Día Internacional de la Mujer, organizaciones y colectivos feministas salieron a las calles para denunciar lo que consideran un retroceso en derechos y condiciones laborales para las mujeres en el país.

Las manifestantes exigieron empleos dignos, igualdad salarial y el respeto a derechos fundamentales como la organización sindical y la libertad de expresión, señalando que estas garantías son esenciales para una sociedad democrática.

- Un mapa revela la desigualdad que viven las mujeres en Panamá

Otro tema que generó debate fue la publicación de un mapa sobre la desigualdad de género en el país, que evidencia profundas brechas entre regiones.

El estudio muestra que las condiciones sociales, económicas y educativas de las mujeres varían significativamente según la provincia o comarca, reflejando realidades muy distintas dentro del mismo país.

Los datos revelan que en algunas zonas las mujeres enfrentan mayores dificultades para acceder a empleo formal, educación superior y oportunidades de desarrollo.

- Amenazas de bomba provocan retrasos en vuelos en EE. UU.

En el plano internacional, varios vuelos en Estados Unidos sufrieron retrasos y aterrizajes de emergencia después de que se reportaran amenazas de bomba en aeronaves.

En uno de los casos, un avión tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Atlanta, mientras las autoridades detenían a un pasajero para ser interrogado.

- Mojtaba Jamenei asume el liderazgo supremo de Irán

Uno de los acontecimientos más relevantes en la geopolítica mundial fue el anuncio de que Mojtaba Jamenei será el nuevo líder supremo de Irán, tras la muerte de su padre, el ayatolá Alí Jamenei.

La decisión fue tomada por la Asamblea de Expertos y marca un momento histórico, ya que el liderazgo del país pasa a manos del hijo del anterior líder en medio de un fuerte conflicto regional.

- China respalda la autonomía de América Latina

En otro frente internacional, China reiteró su apoyo a la autonomía de América Latina y rechazó las interferencias externas en la región.

El gobierno chino calificó su relación con los países latinoamericanos como una asociación basada en la cooperación y el respeto mutuo, destacando la importancia de mantener la soberanía y evitar presiones externas en los asuntos internos de los Estados.