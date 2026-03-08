Mojtaba Jameneí será el nuevo líder supremo de Irán tras la muerte de su padre, Alí Jameneí

Mojtaba Jameneí —hijo de Alí Jameneí— se convertirá en el nuevo líder supremo de Irán, sucediendo así a su padre, quien fue asesinado el pasado sábado 28 de febrero durante una ofensiva militar llevada a cabo por Estados Unidos e Israel.

Así lo comunicó este domingo 8 de marzo el Consejo de Expertos, integrado por 88 clérigos, que tomó la decisión en las primeras horas de la jornada (hora de Panamá). No obstante, el organismo decidió revelar el nombre del sucesor horas más tarde. Aunque no se conoce con certeza la razón de esta demora, el gobierno israelí había manifestado previamente que el sucesor de Jameneí también estaría en la lista de objetivos en el marco del conflicto abierto con Irán.

De acuerdo con un perfil elaborado por la cadena estadounidense CNN, Mojtaba Jameneí ejerce una gran influencia sobre los estamentos de poder en Irán y mantiene estrechos vínculos con la Guardia Revolucionaria iraní y con los cuerpos paramilitares afines al régimen conocidos como Basij.

El periodista de CNN Frederik Pleitgen —quien se encuentra en la capital iraní tras recibir un permiso del gobierno— informó que se escucharon vítores de júbilo después de que la televisión estatal iraní realizara el anuncio oficial. Por su parte, la corresponsal de CNN Clarissa Ward —desde Erbil, capital del Kurdistán iraquí— señaló que Mojtaba Jameneí es una figura relativamente desconocida para muchos iraníes, ya que hasta ahora había mantenido un perfil bajo en comparación con su padre.

Ward también prevé que Jameneí será una figura dura y combativa. En contraste, mencionó el caso de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien actualmente mantiene negociaciones comerciales y diplomáticas con Estados Unidos. En ese contexto, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó esta mañana que el líder supremo de Irán que sea elegido por las autoridades de la nación persa debería contar con su aprobación.