Atrasos en vuelos en Estados Unidos por amenazas de bomba

La jornada aérea en Estados Unidos se vio afectada este fin de semana por una alerta de bomba que obligó a desviar un vuelo de Southwest Airlines. El avión, identificado como el vuelo 2094, había partido de Nashville, Tennessee, con destino a Fort Lauderdale, Florida.

Sin embargo, ante la amenaza recibida, la tripulación decidió aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Atlanta, Georgia.

El incidente activó un amplio operativo de seguridad. Agentes de la policía y del FBI inspeccionaron la aeronave y el equipaje de los más de 140 pasajeros que viajaban a bordo.

Tras varias horas de revisión, las autoridades confirmaron que no existía ningún artefacto explosivo y que la amenaza había sido falsa. Un pasajero fue detenido para ser interrogado, aunque no se han revelado mayores detalles sobre su identidad ni las motivaciones detrás del hecho.