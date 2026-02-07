Lagos del Canal al límite: lluvias obligan a seguir vertiendo agua

La subadministradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, informó este sábado, 7 de febrero, que mientras continúen las precipitaciones y los ríos sigan fluyendo, la vía interoceánica tendrá que mantener los vertidos de agua desde sus lagos, como medida preventiva para evitar inundaciones en poblaciones cercanas.

“Nosotros nos esforzamos a que al mes de diciembre tengamos los lagos al máximo nivel porque viene tradicionalmente una época de verano donde el agua empieza a bajar. Así que para nosotros es importante que los lagos estén a su máxima elevación”, explicó Espino de Marotta.

La subadministradora destacó que el inicio del 2026 ha sido atípico, con lluvias “totalmente fuera de lo normal”, lo que ha obligado a anticipar los vertidos. “Teniendo un lago muy alto con unas lluvias que no se esperan, nos toca seguir vertiendo. Por lo general, vertimos al final del año, cuando termina la temporada de lluvias y empieza el verano. Como no se ha dado eso, tuvimos que ampliar un poquito”, señaló.

Espino de Marotta enfatizó la importancia de la información y la tecnología para la toma de decisiones: “Si no hacemos los vertidos, puede impactar a poblaciones que podrían sufrir inundaciones, y eso para nosotros es crítico. Por eso la información de la data, la hidrometeorología, todo lo que nos ayuda a formar estas decisiones de un día para otro, es fundamental. Uno está monitoreando, monitoreando el antes. Mira, va a seguir la lluvia, los ríos siguen efluyendo, entonces hay que vaciar un poquito el lago”.

La funcionaria precisó el nivel actual del lago Gatún: “Ayer (viernes) estaba en 88.93 pies (27.10 metros) (su nivel máximo operativo), y realmente, aunque podemos llegar a un nivel de 89 pies en teoría, tienes que tener la capacidad de poder desaguar el volumen de agua requerido en el tiempo requerido. Así que cuando llegamos a 88.93 piese, hay que bajar”.

Con esta estrategia, el Canal busca mantener la operatividad de la vía y proteger a las comunidades aledañas, reforzando la importancia de la planificación hidrológica frente a fenómenos climáticos cada vez más impredecibles.