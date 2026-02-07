  1. Inicio
¿Hasta cuándo seguirán los vientos y lluvias en Panamá? Mantienen avisos y ya se reportan daños

Fuertes vientos y lluvias han provocado caída de árboles y desprendimiento de techos en varias provincias del país. El Sinaproc llama a no bajar la guardia mientras persistan las condiciones adversas.
Por
Mirta Rodríguez P.
  • 07/02/2026 13:06
El Sinaproc mantiene tres Avisos de Vigilancia por vientos fuertes hasta el 9 de febrero, oleajes en el Caribe hasta el 8 y lluvias hasta el 7.

Las condiciones climáticas adversas continúan afectando varias regiones del país, mientras se mantienen activos tres Avisos de Vigilancia: vientos fuertes hasta el 9 de febrero, oleajes significativos en el Caribe hasta el 8 de febrero y lluvias persistentes por un sistema frontal hasta el 7 de febrero.

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió tres Avisos de Prevención y reiteró recomendaciones para reducir riesgos. Aunque la intensidad de los vientos ha disminuido —actualmente oscilan entre 16 y 25 km/h en el Caribe y entre 18 y 25 km/h en el Pacífico, tras ráfagas superiores a 35 km/h— los efectos acumulados dejan 38 desprendimientos de techos, 45 árboles caídos y una persona fallecida tras la caída de una palma en su patio.

Las afectaciones se reportan en provincias como Coclé, Colón, Panamá, Chiriquí, Los Santos, Panamá Oeste, Herrera, Veraguas y la comarca Ngäbe Buglé. No hay albergues activos, pero continúan las labores de remoción de árboles con apoyo del SINAPROC, el Cuerpo de Bomberos y autoridades locales.

Como medida preventiva, la Autoridad Marítima de Panamá mantiene suspendidos los zarpes en Pedasí, Puerto Obaldía, Puerto Panamá, Colón, Balboa y Taboga. Las autoridades instan a la población a no bajar la guardia y seguir las recomendaciones oficiales.https://www.laestrella.com.pa/panama/informacion-util/imhpa-advierte-intensificacion-de-vientos-en-el-caribe-en-los-proximos-dias-BP19709998

