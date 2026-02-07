¿Cómo el Canal de Panamá forma a los líderes del futuro?

El Canal de Panamá volvió a abrir sus puertas a la juventud panameña como parte de una estrategia que trasciende la operación marítima: sembrar liderazgo con visión de Estado. Unos 160 jóvenes de todas las provincias y comarcas participaron este sábado 7 de febrero en la clase presencial de la séptima edición del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana (LLAC 1.0), realizada en el Ala Gerencial del Centro de Capacitación Ascanio Arosemena.

La jornada tuvo un objetivo claro: comprender cómo funciona el negocio marítimo que sostiene uno de los principales pilares económicos del país. Especialistas de la institución expusieron la relevancia de que los futuros líderes conozcan la institucionalidad, la historia y la operación del sistema logístico que posiciona a Panamá como nodo estratégico del comercio internacional.

La formación no se limitó a aspectos técnicos. También abordó el papel del sector marítimo en la competitividad nacional, la proyección global y la toma de decisiones responsables en un entorno geopolítico y comercial cada vez más complejo.

Durante la actividad, la subadministradora del Canal, Ilya Espino de Marotta, destacó el impacto del programa en la construcción de ciudadanía y liderazgo. “Para mí es un orgullo ver esta dicha que hay en este país con este laboratorio y la Fundación Ricardo Acción Ciudadana. Escuchar a los jóvenes hablar y preguntar me da un nivel de esperanza de que el país tiene grandes personas que pueden tomar el liderazgo a futuro”, afirmó.

Espino de Marotta subrayó que el proyecto es de alcance nacional y no exclusivo de una región. “No es venir a aprender, es venir a desarrollarse, es venir a crecer”, señaló, al tiempo que resaltó que los participantes se convierten en multiplicadores en sus comunidades.

El enfoque combina conocimiento técnico, ética y compromiso público. “Me encantó un chico que habló de la ética; es algo primordial”, añadió la subadministradora, reforzando la idea de que el liderazgo que se busca formar no solo es competente, sino íntegro.

El programa - que capacita a jóvenes entre 15 y 24 años en herramientas como incidencia ciudadana, acción comunitaria y liderazgo ético- se desarrolla en alianza con la Fundación Ricardo Acción Ciudadana y otros aliados estratégicos, en un esfuerzo conjunto que busca fortalecer el capital humano del país.

Según la funcionaria, los resultados ya se perciben: ha coincidido en el exterior con jóvenes que fueron becados y egresados del programa, hoy convertidos en embajadores informales del modelo panameño.

En un contexto donde el negocio marítimo sostiene entre el 3 % y el 6 % del comercio mundial que transita por la vía interoceánica, la apuesta no es menor: formar líderes que comprendan el peso económico, estratégico y social del sistema que articula la economía panameña.