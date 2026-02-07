¿Cómo el Canal de Panamá forma a los líderes del futuro?

El <b><a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/megapuertos-y-gasoducto-del-canal-empresas-tienen-hasta-el-8-de-abril-para-competir-HL19746230">Canal de Panamá</a></b> volvió a abrir sus puertas a la juventud panameña como parte de una estrategia que trasciende la operación marítima: sembrar liderazgo con visión de Estado. Unos 160 jóvenes de todas las provincias y comarcas participaron este sábado 7 de febrero en la clase presencial de la séptima edición del <b>Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana (LLAC 1.0)</b>, realizada en el Ala Gerencial del Centro de Capacitación Ascanio Arosemena.La jornada tuvo un objetivo claro: comprender cómo funciona<b><a href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/america/de-dubai-a-la-dubai-de-latinoamerica-emirates-y-panama-analizan-vuelo-directo-OP19707801"> el negocio marítimo </a></b>que sostiene uno de los principales pilares económicos del país. Especialistas de la institución expusieron la relevancia de que los futuros líderes conozcan la institucionalidad, la historia y la operación del sistema logístico que posiciona a Panamá como nodo estratégico del comercio internacional.La formación no se limitó a aspectos técnicos. También abordó el papel del sector marítimo en la competitividad nacional, la proyección global y la toma de decisiones responsables en un entorno geopolítico y comercial cada vez más complejo.Durante la actividad,<b><a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/canal-de-panama-firmara-acuerdo-de-reasentamiento-en-rio-indio-entre-el-27-de-febrero-y-11-de-marzo-EL19745265"> la subadministradora del Canal, Ilya Espino de Marotta</a></b>, destacó el impacto del programa en la construcción de ciudadanía y liderazgo. 'Para mí es un orgullo ver esta dicha que hay en este país con este laboratorio y la Fundación Ricardo Acción Ciudadana. Escuchar a los jóvenes hablar y preguntar me da un nivel de esperanza de que el país tiene grandes personas que pueden tomar el liderazgo a futuro', afirmó.Espino de Marotta subrayó que el proyecto es de alcance nacional y no exclusivo de una región. 'No es venir a aprender, es venir a desarrollarse, es venir a crecer', señaló, al tiempo que resaltó que los participantes se convierten en multiplicadores en sus comunidades.El enfoque combina conocimiento técnico, ética y compromiso público. 'Me encantó un chico que habló de la ética; es algo primordial', añadió la subadministradora, reforzando la idea de que el liderazgo que se busca formar no solo es competente, sino íntegro.El programa - que capacita a jóvenes entre 15 y 24 años en herramientas como incidencia ciudadana, acción comunitaria y liderazgo ético- se desarrolla en<b> alianza con la Fundación Ricardo Acción Ciudadana</b> y otros aliados estratégicos, en un esfuerzo conjunto que busca fortalecer el capital humano del país. Según la funcionaria, los resultados ya se perciben: ha coincidido en el exterior con jóvenes que fueron becados y egresados del programa, hoy convertidos en embajadores informales del modelo panameño.En un contexto donde<b><a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/china-suspendera-nuevos-proyectos-con-panama-tras-anulacion-de-contrato-con-panama-ports-IH19696385"> el negocio marítimo sostiene entre el 3 % y el 6 % del comercio mundial</a></b> que transita por la vía interoceánica, la apuesta no es menor: formar líderes que comprendan el peso económico, estratégico y social del sistema que articula la economía panameña.