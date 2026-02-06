De Dubái a la ‘Dubái de Latinoamérica’: Emirates y Panamá analizan vuelo directo

En el marco del cierre de su visita oficial a los Emiratos Árabes Unidos (EAU), el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, sostuvo un encuentro clave con el sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente y director ejecutivo de Emirates Airlines. El objetivo central de la reunión fue evaluar el establecimiento de una ruta directa entre Dubái y la ciudad de Panamá, aprovechando el rol del Aeropuerto Internacional de Tocumen como el “hub de las Américas”, informaron este viernes 6 de febrero a través de un comunicado de prensa. Puntos clave del encuentro:

Conectividad Directa: Se exploró la viabilidad técnica y comercial para que Emirates Airlines opere vuelos hacia Panamá.

Expansión Logística: Las autoridades discutieron planes de crecimiento para el Aeropuerto de Tocumen, reforzando su capacidad operativa.

Interés Estratégico: El Grupo Emirates resaltó la privilegiada posición geográfica de Panamá y su robusta infraestructura logística como factores determinantes para su expansión en la región.

“El interés de las autoridades emiratíes en Panamá confirma nuestro potencial como el centro logístico más importante del hemisferio”, destacaron fuentes de la delegación panameña.

Misión oficial en el Golfo Pérsico