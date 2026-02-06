De Dubái a la ‘Dubái de Latinoamérica’: Emirates y Panamá analizan vuelo directo

En el marco del cierre de su visita oficial a los Emiratos Árabes Unidos (EAU), el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, <b>Javier Martínez-Acha Vásquez</b>, sostuvo un encuentro clave con el <i>sheikh</i><b> Ahmed bin Saeed Al Maktoum</b>, presidente y director ejecutivo de Emirates Airlines.El objetivo central de la reunión fue evaluar el establecimiento de una <b>ruta directa entre Dubái y la ciudad de Panamá</b>, aprovechando el rol del <a href="/tag/-/meta/aitsa-aeropuerto-internacional-de-tocumen">Aeropuerto Internacional de Tocumen</a> como el <i>'hub de las Américas',</i> informaron este viernes 6 de febrero a través de un comunicado de prensa.Puntos clave del encuentro: