  1. Inicio
  2. >  Mundo
  3. >  América
América

De Dubái a la ‘Dubái de Latinoamérica’: Emirates y Panamá analizan vuelo directo

Javier Martínez-Acha Vásquez (i) junto al sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente y director ejecutivo de Emirates Airlines (d).
Javier Martínez-Acha Vásquez (i) junto al sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente y director ejecutivo de Emirates Airlines (d). Cedida | MIRE
Por
Mileika Lasso
  • 06/02/2026 09:55
El canciller Martínez-Acha se reúne con el director ejecutivo de Emirates Airlines para potenciar la conectividad aérea y la expansión del Aeropuerto Internacional de Tocumen

En el marco del cierre de su visita oficial a los Emiratos Árabes Unidos (EAU), el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, sostuvo un encuentro clave con el sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente y director ejecutivo de Emirates Airlines.

El objetivo central de la reunión fue evaluar el establecimiento de una ruta directa entre Dubái y la ciudad de Panamá, aprovechando el rol del Aeropuerto Internacional de Tocumen como el “hub de las Américas”, informaron este viernes 6 de febrero a través de un comunicado de prensa.

Puntos clave del encuentro:

Conectividad Directa: Se exploró la viabilidad técnica y comercial para que Emirates Airlines opere vuelos hacia Panamá.
Expansión Logística: Las autoridades discutieron planes de crecimiento para el Aeropuerto de Tocumen, reforzando su capacidad operativa.
Interés Estratégico: El Grupo Emirates resaltó la privilegiada posición geográfica de Panamá y su robusta infraestructura logística como factores determinantes para su expansión en la región.

“El interés de las autoridades emiratíes en Panamá confirma nuestro potencial como el centro logístico más importante del hemisferio”, destacaron fuentes de la delegación panameña.

Misión oficial en el Golfo Pérsico

El canciller estuvo acompañado por directivos estratégicos de Tocumen S.A., asegurando un enfoque técnico en las negociaciones. Esta reunión marca el fin de su agenda en Dubái, donde también participó en la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 y lideró diálogos como presidente pro témpore de la Asociación de Estados del Caribe.

Tras concluir esta etapa, Martínez-Acha Vásquez se traslada este viernes a Qatar, continuando una gira que también incluirá a Arabia Saudita, con el fin de atraer inversiones y fortalecer la presencia diplomática de Panamá en el Medio Oriente.

Lo Nuevo