IMA ajusta su calendario: ferias y tiendas cerrarán por carnavales

El IMA informa cierre temporal de ferias y distribuidoras por carnavales.
Cedida | IMA
Por
Emiliana Tuñón
  • 06/02/2026 11:13
El IMA anuncia cambios en su calendario de actividades debido al despliegue nacional de seguridad por carnavales.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó a la ciudadanía que, debido al despliegue nacional de los estamentos de seguridad en el marco del operativo de carnaval, no será posible brindar el apoyo logístico y de seguridad necesario para el desarrollo de las ferias.

Por este motivo, la entidad comunica los siguientes ajustes en sus actividades:

Agroferias a nivel nacional: suspendidas a partir del lunes 9 de febrero.

Tiendas permanentes y distribuidoras: permanecerán cerradas desde el viernes 13 de febrero.

El IMA ofrece disculpas a la población por los inconvenientes que esta medida pueda ocasionar y exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada sobre futuras reprogramaciones de las actividades.

