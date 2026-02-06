IMA ajusta su calendario: ferias y tiendas cerrarán por carnavales

El <b><a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</a></b> informó a la ciudadanía que, debido al <b>despliegue nacional de los estamentos de seguridad en el marco del operativo de carnaval</b>, no será posible brindar el apoyo logístico y de seguridad necesario para el desarrollo de las ferias.Por este motivo, la entidad comunica los siguientes ajustes en sus actividades:<b>Agroferias a nivel nacional</b>: suspendidas a partir del lunes 9 de febrero.<b>Tiendas permanentes y distribuidoras</b>: permanecerán cerradas desde el viernes 13 de febrero.El IMA ofrece <b>disculpas a la población por los inconvenientes</b> que esta medida pueda ocasionar y exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada sobre futuras reprogramaciones de las actividades.