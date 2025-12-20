Cierre temporal de agroferias: todo lo que debe saber sobre la medida a partir del 22 de diciembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó a la ciudadanía que las agroferias, tiendas y distribuidoras permanecerán cerradas en todo el país del lunes 22 al viernes 26 de diciembre.

De acuerdo con la entidad, el cierre temporal se debe a la realización de trabajos de fumigación, limpieza de bodegas y desarrollo de inventarios, labores necesarias para garantizar la seguridad, el orden y el adecuado funcionamiento de sus instalaciones.

La institución recomendó a la población tomar las previsiones necesarias durante los días en que se mantendrán suspendidos los servicios.