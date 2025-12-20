  1. Inicio
PANAMÁ

Cierre temporal de agroferias: todo lo que debe saber sobre la medida a partir del 22 de diciembre

El IMA anunció el cierre temporal de sus puntos de venta y distribución a nivel nacional.
Por
Emiliana Tuñón
  • 20/12/2025 12:30
Agroferias y tiendas del IMA suspenderán operaciones en todo el país por labores internas de mantenimiento.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó a la ciudadanía que las agroferias, tiendas y distribuidoras permanecerán cerradas en todo el país del lunes 22 al viernes 26 de diciembre.

De acuerdo con la entidad, el cierre temporal se debe a la realización de trabajos de fumigación, limpieza de bodegas y desarrollo de inventarios, labores necesarias para garantizar la seguridad, el orden y el adecuado funcionamiento de sus instalaciones.

La institución recomendó a la población tomar las previsiones necesarias durante los días en que se mantendrán suspendidos los servicios.

El IMA se prepara para el cierre de las Naviferias

El IMA se prepara para el cierre de las naviferias a nivel nacional, tras culminar su recorrido en el área de la ciudad de Panamá y continuar ahora en puntos de difícil acceso del país.

La entidad informó que estas jornadas buscan garantizar el acceso a productos básicos para las familias, como parte de su estrategia de apoyo.

El IMA ofrece las naviferias a un costo de 15.00 dólares, con productos destinados a la cena de fin de año, entre los que se incluye el jamón tipo picnic.

