Las 7 claves de Panamá y el mundo | viernes 6 de febrero

La agenda informativa de este viernes 6 de febrero en Panamá incluye hechos relevantes en los ámbitos nacional, judicial, deportivo, internacional y cultural.

-Se confirmó la presencia en Panamá de Alejandro Alejo Rondón, sobrino del dirigente venezolano Diosdado Cabello.

-Autoridades meteorológicas advirtieron sobre vientos fuertes en el Caribe, tras el paso de frentes fríos que continúan generando condiciones atmosféricas inestables.

-Continúa el juicio por el caso Odebrecht, que entra en su decimosexta jornada con la presentación del peritaje de Manuel Moreno, centrado en el análisis de las actuaciones financieras y profesionales de Carlos Dubois.

-El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que, debido al despliegue nacional de los estamentos de seguridad por el operativo de Carnaval, no será posible brindar el apoyo logístico y de seguridad necesario para el desarrollo de las agroferias, por lo que se realizarán ajustes en su calendario de actividades.

-Se confirmó que el defensor panameño Michael Amir Murillo es nuevo jugador del Besiktas de Turquía, tras arribar a ese país la mañana de este viernes para ultimar los detalles de su fichaje.

-Persiste la incertidumbre en torno a la presunta detención del empresario colombiano Alex Saab, tras una serie de versiones contradictorias, desmentidos parciales y la ausencia de confirmación oficial. También se mencionó la supuesta aprehensión del empresario venezolano Raúl Gorrín, versión que fue negada por las defensas legales de ambos.

-El cantante colombiano Carlos Vives lanzó el sencillo “Te dedico”, una canción que rinde homenaje a las formas tradicionales de enamorar. El tema es el primer adelanto de su próximo álbum “El Último Disco”, una producción que promete resaltar la emotividad y los sentimientos más genuinos.