Las 7 claves de Panamá y el mundo | viernes 6 de febrero

La agenda informativa de este viernes 6 de febrero en Panamá incluye hechos relevantes en los ámbitos <b>nacional, judicial, deportivo, internacional y cultural</b>.-Se confirmó la presencia en Panamá de <b>Alejandro Alejo Rondón</b>, sobrino del dirigente venezolano Diosdado Cabello.-Autoridades meteorológicas advirtieron sobre <b>vientos fuertes en el Caribe</b>, tras el paso de frentes fríos que continúan generando condiciones atmosféricas inestables.-Continúa el juicio por el caso <b>Odebrecht</b>, que entra en su <b>decimosexta jornada</b> con la presentación del peritaje de <b>Manuel Moreno</b>, centrado en el análisis de las actuaciones financieras y profesionales de <b>Carlos Dubois.</b>-El <b>Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</b> informó que, debido al despliegue nacional de los estamentos de seguridad por el operativo de Carnaval, no será posible brindar el apoyo logístico y de seguridad necesario para el desarrollo de las agroferias, por lo que se realizarán ajustes en su calendario de actividades.-Se confirmó que el defensor panameño <b>Michael Amir Murillo</b> es nuevo jugador del <b>Besiktas</b> de Turquía, tras arribar a ese país la mañana de este viernes para ultimar los detalles de su fichaje.-Persiste la incertidumbre en torno a la presunta detención del empresario colombiano <b>Alex Saab</b>, tras una serie de versiones contradictorias, desmentidos parciales y la ausencia de confirmación oficial. También se mencionó la supuesta aprehensión del empresario venezolano <b>Raúl Gorrín</b>, versión que fue negada por las defensas legales de ambos.-El cantante colombiano <b>Carlos Vives</b> lanzó el sencillo <i>'Te dedico'</i>, una canción que rinde homenaje a las formas tradicionales de enamorar. El tema es el primer adelanto de su próximo álbum <i>'El Último Disco'</i>, una producción que promete resaltar la emotividad y los sentimientos más genuinos.