Universidad de Panamá rinde honores al exrector Julio Vallarino Rangel

En un ambiente de profunda solemnidad y respeto, la comunidad universitaria se congregó hoy viernes 6 de febrero en el Paraninfo Universitario para rendir tributo a la vida y obra del Mgtr. Julio Alberto Vallarino Rangel, exrector de la Universidad de Panamá, cuya partida física el pasado martes 3 de febrero deja un vacío irreparable en el sector académico nacional. El acto contó con la presencia de las máximas autoridades de la Universidad de Panamá, encabezadas por el rector Dr. Eduardo Flores Castro, el excontralor Carlos Vallarino, así como un nutrido cuerpo de docentes, administrativos y estudiantes que se dieron cita para honrar a quien calificaron como “una de las figuras académicas más relevantes de la educación superior en Panamá”.

Un legado de excelencia y matemáticas

Nacido el 9 de enero de 1948, Vallarino dedicó más de 50 años a la docencia en la Cátedra de Matemática de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. Su gestión como rector entre 2000 y 2003 se caracterizó por:

Impulso a la calidad: Implementó el sistema de acreditación universitaria para garantizar la excelencia educativa.

Investigación y Postgrado: Promovió la creación de la Maestría en Matemática y fortaleció la oferta de doctorados.

Defensa Institucional: Fue un férreo defensor de la autonomía universitaria y de la soberanía nacional, vinculando la academia con los grandes problemas del país, como la problemática del Canal de Panamá.

“Su espíritu cuestionador y su incesante defensa por la autonomía impidieron intervenciones externas, protegiendo siempre el derecho de los estudiantes a la libre expresión”, recordaron los congregados.

Honores y despedida