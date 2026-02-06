Universidad de Panamá rinde honores al exrector Julio Vallarino Rangel

En un ambiente de profunda solemnidad y respeto, la comunidad universitaria se congregó hoy viernes 6 de febrero en el Paraninfo Universitario para rendir tributo a la vida y obra del Mgtr. <b>Julio Alberto Vallarino Rangel</b>, exrector de la <b>Universidad de Panamá</b>, cuya partida física el pasado martes 3 de febrero deja un vacío irreparable en el sector académico nacional.El acto contó con la presencia de las máximas autoridades de la Universidad de Panamá, encabezadas por el rector Dr.<b> Eduardo Flores Castro</b>, el excontralor <b>Carlos Vallarino</b>, así como un nutrido cuerpo de docentes, administrativos y estudiantes que se dieron cita para honrar a quien calificaron como <i>'una de las figuras académicas más relevantes de la educación superior en Panamá'</i>.