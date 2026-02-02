Panamá sale al Golfo Pérsico a captar inversión extranjera

Panamá puso en marcha una ofensiva diplomática en el Golfo Pérsico con el objetivo de atraer inversiones y ampliar la cooperación económica, como parte de una misión oficial encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, que inicia este martes en Dubái.

La agenda del canciller en los Emiratos Árabes Unidos contempla su participación en la Cumbre de Gobiernos 2026, un foro internacional que reúne a líderes, expertos y tomadores de decisiones para impulsar la cooperación global y debatir soluciones a los principales desafíos internacionales, bajo el lema “dando forma al futuro de los gobiernos”. En este espacio, Panamá busca posicionarse como un destino atractivo para la inversión y como socio estratégico para los países del Golfo, especialmente en áreas vinculadas al desarrollo, la innovación y la gobernanza.

En ese mismo marco, y en su calidad de presidente del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), Martínez-Acha Vásquez participará en una edición especial de la Décima Conferencia de Cooperación Internacional, titulada “más de 30 años de cooperación en el Gran Caribe”, orientada a resaltar los avances y las proyecciones de la cooperación regional.

La misión oficial continuará en Doha, Qatar, donde el canciller sostendrá reuniones con autoridades locales y desarrollará una agenda centrada en la atracción de inversiones, así como en temas culturales y educativos, con el propósito de fortalecer los vínculos bilaterales.

Como última escala, el ministro visitará Riad, capital del Reino de Arabia Saudita, país en el que Panamá abrió recientemente su embajada, como parte del fortalecimiento de su presencia diplomática en Medio Oriente y de su estrategia para ampliar los lazos económicos con la región. Con esta gira, Panamá reafirma su compromiso con una política exterior activa, orientada a posicionarse como un puente entre los países árabes y América Latina y a captar nuevas oportunidades de inversión desde una de las regiones con mayor capacidad financiera del mundo.