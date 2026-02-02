Serie del Caribe: En dos entradas los Charros acaban los Federales

México, los Charros de Jalisco, necesitó apenas dos entradas explosivas para encaminar su victoria 11-4 sobre Panamá, los Federales de Chiriquí, en la Serie del Caribe 2026.

La ofensiva azteca atacó desde temprano al abridor panameño Paolo Espino, castigándolo con cuatro carreras en el primer episodio, con un jonrón con bases llenas de Bligh Madrid.

El golpe definitivo llegó en el tercer capítulo, en el que los Charros sumaron otras cuatro anotaciones, apoyados por un cuadrangular de Julián Ornelas.

Panamá logró reaccionar para evitar el nocaut. En el sexto episodio, Johan Camargo conectó un jonrón de dos carreras con Austin Dennis en circulación.

Luego, en el noveno inning, los Federales fabricaron dos más gracias a un triple de Adrián Sugastey, que impulsó a Ryan Burrowes, seguido de un sencillo remolcador de Joshwan Wright para llevar al plato a Sugastey.

Paolo Espino cargó con la derrota, mientras que Luis Rodríguez se apuntó el triunfo.

Panamá volverá hoy al terreno para enfrentar a México (verde), representado por los Tomateros de Culiacán desde las 3 de la tarde.