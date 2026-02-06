Panamá y Emiratos Árabes Unidos refuerzan alianza estratégica para atraer inversión y ampliar cooperación

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez, sostuvo una reunión de alto nivel con el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, canciller de los Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales, profundizar la cooperación económica e intensificar la inversión entre ambos países. Durante el encuentro, las delegaciones abordaron una agenda estratégica orientada a dinamizar el intercambio comercial, potenciar los flujos de inversión y consolidar un marco legal que estimule la inversión extranjera directa. La conversación puso énfasis en crear condiciones de previsibilidad y confianza para el capital, así como en ampliar los mecanismos de cooperación sectorial.

Panamá como puente regional

En la reunión, el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan expresó el interés de su país en que Panamá actúe como interlocutor en su aproximación con el Mercosur, y en expandir acciones conjuntas hacia el Caribe aprovechando la posición geoestratégica y la plataforma logística panameña. Esta visión refuerza el rol del país como hub regional para comercio, servicios e inversiones. Ambas partes coincidieron en la importancia de mantener un diálogo permanente que asegure canales fluidos de comunicación entre gobiernos y facilite la ejecución de iniciativas conjuntas. En ese marco, los cancilleres procedieron a la firma de un Memorándum sobre Consultas Políticas, instrumento que institucionaliza el intercambio periódico y eleva el nivel de coordinación diplomática.

Tres décadas de relación en expansión