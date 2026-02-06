Panamá y Emiratos Árabes Unidos refuerzan alianza estratégica para atraer inversión y ampliar cooperación

Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas el <b>9 de marzo de 1993</b>, Panamá y Emiratos Árabes Unidos han <b>ampliado su vínculo</b> con avances en comercio, promoción de inversiones y cooperación. El nuevo memorándum se suma a ese recorrido y busca <b>diversificar la agenda bilateral</b>, alineándola con prioridades actuales como atracción de capital, seguridad jurídica y proyección regional.La Cancillería panameña destacó que el acuerdo permitirá <b>ordenar y profundizar</b> las conversaciones en áreas clave, facilitar la identificación de oportunidades y <b>acelerar proyectos</b> con impacto económico. Para Emiratos Árabes Unidos, el entendimiento consolida una <b>asociación confiable</b> en América Latina y el Caribe, con Panamá como punto de entrada natural.