Clima en Panamá: Pronóstico para este viernes 6 de febrero

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informa que durante este viernes 6 de febrero espera un progresivo aumento de las precipitaciones en distintas regiones del país.

En horas de la mañana, se prevén lluvias en el Caribe, sin descartar actividad eléctrica. En el Pacífico, las precipitaciones serán esporádicas en Panamá Este, sectores de Darién y el golfo de Chiriquí, mientras que el resto de la región presentará cielo parcialmente nublado a nublado.

Durante la tarde, las lluvias continuarán en el Caribe. En el Pacífico, se pronostican aguaceros esporádicos en diferentes regiones, con posibilidad de tormentas eléctricas, especialmente en Darién y la comarca Emberá.

Para la noche, el Caribe mantendrá lluvias de variada intensidad. En el Pacífico se esperan lluvias esporádicas en el norte de Coclé, Panamá Oeste, sectores de la cordillera Central, Tierras Altas y Darién. El resto del Pacífico continuará con cielo parcialmente nublado a nublado.