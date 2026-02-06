Clima en Panamá: Pronóstico para este viernes 6 de febrero

El <b><a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) </a></b>informa que durante este viernes 6 de febrero espera un <b>progresivo aumento de las precipitaciones</b> en distintas regiones del país.En <b>horas de la mañana</b>, se prevén lluvias en el Caribe, sin descartar actividad eléctrica. En el Pacífico, las precipitaciones serán esporádicas en Panamá Este, sectores de Darién y el golfo de Chiriquí, mientras que el resto de la región presentará cielo parcialmente nublado a nublado.Durante la <b>tarde</b>, las lluvias continuarán en el Caribe. En el Pacífico, se pronostican aguaceros esporádicos en diferentes regiones, con posibilidad de tormentas eléctricas, especialmente en Darién y la comarca Emberá.Para la <b>noche</b>, el Caribe mantendrá lluvias de variada intensidad. En el Pacífico se esperan lluvias esporádicas en el norte de Coclé, Panamá Oeste, sectores de la cordillera Central, Tierras Altas y Darién. El resto del Pacífico continuará con cielo parcialmente nublado a nublado.