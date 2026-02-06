  1. Inicio
Clima en Panamá: Pronóstico para este viernes 6 de febrero

Las temperaturas máximas estarán entre 26°C y 29°C en el Caribe, y entre 28°C y 33°C en el Pacífico.
Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 06/02/2026 09:11
Panamá registrará aumento de lluvias y condiciones ventosas este viernes, con lluvias intermitentes en el Caribe y Pacífico, según el IMHPA.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informa que durante este viernes 6 de febrero espera un progresivo aumento de las precipitaciones en distintas regiones del país.

En horas de la mañana, se prevén lluvias en el Caribe, sin descartar actividad eléctrica. En el Pacífico, las precipitaciones serán esporádicas en Panamá Este, sectores de Darién y el golfo de Chiriquí, mientras que el resto de la región presentará cielo parcialmente nublado a nublado.

Durante la tarde, las lluvias continuarán en el Caribe. En el Pacífico, se pronostican aguaceros esporádicos en diferentes regiones, con posibilidad de tormentas eléctricas, especialmente en Darién y la comarca Emberá.

Para la noche, el Caribe mantendrá lluvias de variada intensidad. En el Pacífico se esperan lluvias esporádicas en el norte de Coclé, Panamá Oeste, sectores de la cordillera Central, Tierras Altas y Darién. El resto del Pacífico continuará con cielo parcialmente nublado a nublado.

Temperaturas cálidas y condiciones marítimas de alerta

El IMHPA informa que para este día las temperaturas máximas en el país se mantendrán cálidas, con valores entre 26°C y 29°C en el Caribe, y entre 28°C y 33°C en el Pacífico. En la región de la Cordillera Central, se prevén temperaturas más frescas, con un rango de 10°C a 23°C.

En cuanto a la radiación ultravioleta, se espera que sea moderada en el Caribe, mientras que en el Pacífico y la región Caribe Oriental alcanzará niveles altos a muy altos, por lo que se recomienda tomar precauciones si se realizan actividades al aire libre.

Por otro lado, el IMHPA mantiene condiciones marítimas de advertencia en el litoral Caribe, Golfo de Panamá y sectores de Azuero, debido a vientos fuertes y oleaje significativo.

Hacia el Pacífico Occidental, las condiciones marítimas serán favorables, con menor riesgo para la navegación y actividades recreativas.

El pronóstico resalta la importancia de mantenerse informado sobre las condiciones climáticas, especialmente en zonas costeras y montañosas, donde el clima puede variar de manera significativa.

