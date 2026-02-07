Joven embarazada y su bebé en estado delicado tras incidente en puente de Penonomé

Una joven con 38 semanas de gestación, residente en Río Hato, distrito de Antón, y su bebé recién nacida permanecen en estado delicado, tras un hecho ocurrido la mañana de este sábado en el puente elevado ubicado frente al Hospital Aquilino Tejeira, en el distrito de Penonomé, provincia de Coclé.

Según información preliminar, la joven se encontraba en el área del puente cuando se produjo el incidente, ante la presencia de varias personas que transitaban por el lugar. Testigos señalaron que la mujer presuntamente cayó desde la estructura del puente peatonal, lo que provocó una rápida movilización de los equipos de emergencia.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Coclé acudieron de inmediato al sitio, donde brindaron los primeros auxilios y lograron estabilizar a la paciente antes de trasladarla de urgencia al Hospital Aquilino Tejeira. En el centro médico, el personal especializado realizó un procedimiento de emergencia que permitió salvar la vida de la bebé.

Posteriormente, se informó que tanto la madre como la recién nacida se mantienen en condición médica reservada. Debido a la complejidad del caso, ambas fueron trasladadas en ambulancias a hospitales de tercer nivel en la ciudad de Panamá, donde reciben atención especializada.

Las autoridades competentes mantienen una investigación en curso para esclarecer las circunstancias de este lamentable suceso.