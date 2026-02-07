Megapuertos y gasoducto del Canal: empresas tienen hasta el 8 de abril para competir

Las empresas interesadas en desarrollar nuevos puertos estratégicos en ambas entradas del Canal de Panamá —Isla Telfers, en el Atlántico, y Corozal, en el Pacífico— así como el proyecto del gasoducto, tienen hasta el 8 de abril para presentar sus propuestas en la etapa de precalificación, informó la subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Ilya Espino de Marotta.

El proceso forma parte de una estrategia de diversificación de negocios de la vía interoceánica, por donde transita entre el 3 % y el 6 % del comercio mundial, y contempla inversiones que superan los $6.000 millones.

Espino de Marotta explicó que entre septiembre y octubre la ACP sostuvo reuniones con potenciales empresas interesadas tanto en los proyectos portuarios como en el gasoducto. Posteriormente, el 30 de enero se publicó el pliego de precalificación, abriendo formalmente la primera etapa del proceso.

“Esta es la primera etapa, la precalificación. ¿Qué es lo que exige? Que empresas que tengan la capacidad financiera y técnica para poder entonces optar a la licitación del proyecto”, señaló la subadministradora de la vía interoceánica panameña. El objetivo es filtrar a las compañías que cumplan con los requisitos necesarios para participar en la fase de licitación formal.

La subadministradora destacó que ha habido interés, basado en la participación registrada durante las reuniones informativas previas al lanzamiento del pliego. No obstante, al tratarse de una licitación internacional, no se conoce aún qué empresas han descargado los documentos.

“Realmente no sabemos quiénes son los que han descargado el pliego, porque esto se descarga y las personas optan por presentar propuestas o no. Una vez se cierre, sabremos quiénes han estado interesados, cuando recibamos propuestas y evaluemos qué empresas precalificaron y cuáles no”, explicó.

En el primer acercamiento con la industria marítima participaron representantes de APM Terminals, Cosco Shipping Ports, CMA Terminals–CMA, DP World, Hanseatic Global Terminals, MOL, PSA International, SSA Marine–Grupo Carrix y Terminal Investment Limited. También estuvieron presentes representantes de las navieras CMA CGM, ONE, Evergreen, Hapag Lloyd, HMM, Maersk Line, MSC, OOCL, COSCO, Yang Ming, Port of Houston y ZIM.

Los pliegos de precalificación, publicados en el sitio web oficial (https://concesiones.delcanal.com), indican a los interesados cómo presentar la documentación requerida para participar en los procesos de licitación de estas iniciativas, detalló la ACP en un reciente comunicado.

El proyecto del gasoducto, con una inversión estimada de al menos $4,000 millones, fue presentado al mercado en septiembre pasado. Por su parte, los puertos de Corozal y Telfers, con una inversión global de $2,600 millones, se presentaron en octubre de 2025.

La documentación entregada por las empresas será evaluada por una Junta Técnica de Evaluación, en un plazo aún no especificado. El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, adelantó el 2 de diciembre de 2025 que la meta es que “90 días después de cerrada la precalificación podamos anunciar a los precalificados en el caso de los puertos, y en el caso del gasoducto posiblemente nos tome cinco meses, dependiendo de cuántos participantes haya”.

Con el cierre del plazo el 8 de abril, el proceso entrará en una etapa decisiva para determinar qué actores competirán por algunos de los proyectos logísticos y energéticos más ambiciosos en la historia reciente del Canal de Panamá.