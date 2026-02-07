  1. Inicio
Panamá y Catar: Canciller inicia misión oficial en Doha

Javier Martínez-Acha Vásquez, canciller de Panamá en una imagen de archivo.
Javier Martínez-Acha Vásquez, canciller de Panamá en una imagen de archivo. Cedida
Mileika Lasso
  • 07/02/2026 10:30
El canciller Javier Martínez-Acha busca inversiones en energía y educación tras reunirse con autoridades del Estado de Catar y directivos del Banco Central

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, arribó este viernes al Estado de Catar para dar inicio a una agenda diplomática que busca consolidar a Panamá como un socio estratégico en la región del Golfo.

A su llegada al Aeropuerto Internacional Hamad, el jefe de la diplomacia panameña fue recibido por autoridades de protocolo qataríes y el embajador de Panamá en Doha, Johnny Mayani. Esta visita tiene como objetivo principal la promoción de oportunidades de cooperación en sectores clave como la economía, la educación y la infraestructura.

Las actividades oficiales arrancan este sábado con una visita a la sede diplomática panameña, seguida de un encuentro de alto perfil con Hamad Al Kuwari, vicepresidente del Estado de Catar y presidente de la Biblioteca Nacional de Catar, donde se explorarán intercambios culturales e investigativos.

El canciller también dedicará espacio a la formación académica con un panel sobre política en Georgetown University in Catar y una visita oficial al campus de Texas A&M University, subrayando el interés mutuo en el desarrollo educativo de ambas naciones.

Inversiones y alianzas estratégicas

La jornada del domingo estará marcada por el enfoque financiero y energético. Martínez-Acha sostendrá reuniones cruciales con:

Mohammed Al Kulaifi, ministro de Estado para Asuntos Exteriores. Sheikh Bandar bin Mohammed bin Saoud Al-Thani, gobernador del Banco Central de Catar. Saad bin Sharida Al Kaabi, ministro de Estado para Asuntos Energéticos, un encuentro clave dada la relevancia de Catar en el mercado global de gas y energía.

Finalmente, la misión concluirá con una mesa de trabajo con ejecutivos de Power International Holding, uno de los conglomerados más poderosos del mundo con presencia en sectores de telecomunicaciones, agricultura y bienes raíces, con el fin de atraer capital extranjero hacia proyectos de infraestructura a Panamá.

