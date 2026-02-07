Panamá y Catar: Canciller inicia misión oficial en Doha

La jornada del domingo estará marcada por el <b>enfoque financiero y energético</b>. Martínez-Acha sostendrá reuniones cruciales con:<b>Mohammed Al Kulaifi</b>, ministro de Estado para Asuntos Exteriores. Sheikh <b>Bandar bin Mohammed bin Saoud Al-Thani</b>, gobernador del Banco Central de Catar. <b>Saad bin Sharida Al Kaabi</b>, ministro de Estado para Asuntos Energéticos, un encuentro clave dada <b>la relevancia de Catar en el mercado global de gas y energía</b>.Finalmente, la misión concluirá con una mesa de trabajo con ejecutivos de <b>Power International Holding</b>, uno de los conglomerados más poderosos del mundo con presencia en sectores de telecomunicaciones, agricultura y bienes raíces, con el fin de <b>atraer capital extranjero hacia proyectos de infraestructura</b> a Panamá.