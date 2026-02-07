Panamá y Catar: Canciller inicia misión oficial en Doha

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, arribó este viernes al Estado de Catar para dar inicio a una agenda diplomática que busca consolidar a Panamá como un socio estratégico en la región del Golfo.

A su llegada al Aeropuerto Internacional Hamad, el jefe de la diplomacia panameña fue recibido por autoridades de protocolo qataríes y el embajador de Panamá en Doha, Johnny Mayani. Esta visita tiene como objetivo principal la promoción de oportunidades de cooperación en sectores clave como la economía, la educación y la infraestructura.

Las actividades oficiales arrancan este sábado con una visita a la sede diplomática panameña, seguida de un encuentro de alto perfil con Hamad Al Kuwari, vicepresidente del Estado de Catar y presidente de la Biblioteca Nacional de Catar, donde se explorarán intercambios culturales e investigativos.

El canciller también dedicará espacio a la formación académica con un panel sobre política en Georgetown University in Catar y una visita oficial al campus de Texas A&M University, subrayando el interés mutuo en el desarrollo educativo de ambas naciones.