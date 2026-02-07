  1. Inicio
Información útil

Metro de Panamá anuncia traslado de vigas de la Línea 3 hacia Albrook

Traslado de vigas de la Línea 3 se realizará a partir de este mes hasta marzo.
Por
Emiliana Tuñón
  • 07/02/2026 11:27
Como parte del avance de la Línea 3, el Metro de Panamá realizará traslados de vigas desde Puerto Vacamonte hasta la estación Albrook.

El Metro de Panamá informó que, como parte de los avances en la construcción de la Línea 3, se llevará a cabo el traslado de vigas desde la planta de prefabricados ubicada en Puerto Vacamonte hasta la estación Albrook, en horarios específicos entre los meses de febrero y marzo.

De acuerdo con la entidad, estas labores se desarrollarán en dos fases. La primera se realizará del 6 al 18 de febrero, en horario nocturno, desde las 9:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.. Posteriormente, del 19 de febrero al 6 de marzo, los traslados se efectuarán tanto en horario diurno, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., como nuevamente en horario nocturno, de 9:00 p.m. a 4:00 a.m..

El Metro de Panamá explicó que estos trabajos son necesarios para continuar con el desarrollo de la Línea 3, uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país, y podrían generar afectaciones temporales al tránsito en las rutas utilizadas para el traslado.

Detalles de la ruta del traslado de vigas de la Línea 3 del Metro de Panamá

El recorrido de traslado seguirá la ruta definida en el Plan de Manejo de Tráfico aprobado de la ATTT:

-Partiendo de la planta de prefabricación en Puerto Vacamonte, ingresa a la autopista Arraiján-La Chorrera, para tomar la salida hacia vía Centenario e ingresar al Corredor Norte, llegando a la Estación Albrook a través del retorno hacia Avenida Omar Torrijos Herrera para luego ingresar al Corredor Norte, dirección Brisas del Golf.

