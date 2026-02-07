Metro de Panamá anuncia traslado de vigas de la Línea 3 hacia Albrook

El <b><a href="/tag/-/meta/mpsa-metro-de-panama-s-a-">Metro de Panamá </a></b>informó que, como parte de los avances en la construcción de la <b>Línea 3</b>, se llevará a cabo el <b>traslado de vigas</b> desde la planta de prefabricados ubicada en <b>Puerto Vacamonte</b> hasta la <b>estación Albrook</b>, en horarios específicos entre los meses de febrero y marzo.De acuerdo con la entidad, estas labores se desarrollarán en dos fases. La primera se realizará <b>del 6 al 18 de febrero</b>, en horario nocturno, desde las <b>9:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.</b>. Posteriormente, del <b>19 de febrero al 6 de marzo</b>, los traslados se efectuarán tanto en horario diurno, de <b>8:00 a.m. a 4:00 p.m.</b>, como nuevamente en horario nocturno, de <b>9:00 p.m. a 4:00 a.m.</b>.El Metro de Panamá explicó que estos trabajos son necesarios para continuar con el desarrollo de la Línea 3, uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país, y podrían generar afectaciones temporales al tránsito en las rutas utilizadas para el traslado.