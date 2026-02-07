Metro de Panamá anuncia traslado de vigas de la Línea 3 hacia Albrook

El Metro de Panamá informó que, como parte de los avances en la construcción de la Línea 3, se llevará a cabo el traslado de vigas desde la planta de prefabricados ubicada en Puerto Vacamonte hasta la estación Albrook, en horarios específicos entre los meses de febrero y marzo.

De acuerdo con la entidad, estas labores se desarrollarán en dos fases. La primera se realizará del 6 al 18 de febrero, en horario nocturno, desde las 9:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.. Posteriormente, del 19 de febrero al 6 de marzo, los traslados se efectuarán tanto en horario diurno, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., como nuevamente en horario nocturno, de 9:00 p.m. a 4:00 a.m..

El Metro de Panamá explicó que estos trabajos son necesarios para continuar con el desarrollo de la Línea 3, uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país, y podrían generar afectaciones temporales al tránsito en las rutas utilizadas para el traslado.