Minsa analiza incorporación de la vacuna contra el dengue al esquema nacional

El Ministerio de Salud (Minsa) informó esta sábado 7 de febrero que, por el momento, no ha tomado una decisión sobre la incorporación de la vacuna contra el dengue al esquema nacional de inmunización, a la espera de la evaluación técnica y científica que realiza la Comisión Nacional Asesora de Prácticas de Inmunización (Conapi).

La directora general de Salud Pública, Yelkys Gill, explicó que los equipos técnicos del Departamento de Epidemiología, en conjunto con el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), analizan los resultados de impacto observados en países que ya han introducido la vacuna contra el dengue. Este proceso incluye la revisión de la evidencia científica disponible y de las recomendaciones que debe emitir la Conapi para una eventual adopción en Panamá.

Gill señaló que el análisis busca determinar la efectividad, seguridad y pertinencia de la vacuna dentro del contexto epidemiológico nacional, antes de avanzar en cualquier decisión de política pública en materia de inmunización.

Por su parte, la coordinadora del PAI, Itzel de Hewitt, indicó que una posible incorporación de la vacuna estaría sujeta a la disponibilidad de recursos financieros suficientes. Agregó que, de concretarse, la adquisición se realizaría a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), un mecanismo regional que permite acceder a precios más favorables mediante compras conjuntas y garantiza la sostenibilidad financiera a largo plazo.

El Minsa reiteró que, mientras se evalúa la vacuna, la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti continúa siendo la principal y más efectiva medida de prevención contra el dengue. La institución subrayó la importancia de mantener acciones comunitarias y domésticas para interrumpir el ciclo de reproducción del mosquito transmisor y reducir el riesgo de contagio.

La entidad sanitaria indicó que este tema seguirá siendo objeto de evaluación a mediano y largo plazo, tomando en cuenta la evidencia científica internacional y la experiencia acumulada por otros países que ya han implementado la vacunación contra el dengue en sus programas nacionales.