Minsa analiza incorporación de la vacuna contra el dengue al esquema nacional

El <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa)</a></b> informó esta sábado 7 de febrero que, por el momento, <b>no ha tomado una decisión sobre la incorporación de la vacuna contra el dengue al esquema nacional de inmunización</b>, a la espera de la evaluación técnica y científica que realiza la <b>Comisión Nacional Asesora de Prácticas de Inmunización (Conapi)</b>.La directora general de Salud Pública, <b>Yelkys Gill</b>, explicó que los equipos técnicos del Departamento de Epidemiología, en conjunto con el <b>Programa Ampliado de Inmunización (PAI)</b>, analizan los resultados de impacto observados en países que ya han introducido la vacuna contra el dengue. Este proceso incluye la revisión de la evidencia científica disponible y de las recomendaciones que debe emitir la <b>Conapi</b> para una eventual adopción en Panamá.Gill señaló que<b> el análisis busca determinar la efectividad, seguridad y pertinencia de la vacuna dentro del contexto epidemiológico nacional</b>, antes de avanzar en cualquier decisión de política pública en materia de inmunización.Por su parte, la coordinadora del PAI, <b>Itzel de Hewitt</b>, indicó que una posible incorporación de la vacuna estaría sujeta a la disponibilidad de recursos financieros suficientes. Agregó que, de concretarse, la adquisición se realizaría a través del <b>Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)</b>, un mecanismo regional que permite acceder a precios más favorables mediante compras conjuntas y garantiza la sostenibilidad financiera a largo plazo.El Minsa reiteró que, mientras se evalúa la vacuna, la eliminación de criaderos del mosquito <i><b>Aedes aegypti</b></i><b> </b>continúa siendo la principal y más efectiva medida de prevención contra el dengue. La institución subrayó la importancia de mantener acciones comunitarias y domésticas para interrumpir el ciclo de reproducción del mosquito transmisor y reducir el riesgo de contagio.La entidad sanitaria indicó que este tema seguirá siendo objeto de evaluación a mediano y largo plazo, <b>tomando en cuenta la evidencia científica internacional y la experiencia acumulada por otros países</b> que ya han implementado la vacunación contra el dengue en sus programas nacionales.