Canal de Panamá realiza vertido preventivo en la represa de Gatún por lluvias intensas

El Canal de Panamá activó un vertido preventivo a través de una de las compuertas de la represa de Gatún, como parte de sus labores de monitoreo constante y gestión de la seguridad hídrica del país.

La acción se llevó a cabo luego de que el embalse Gatún alcanzara su nivel máximo operativo, situado en 88.93 pies (27.10 metros), y ante el aumento de la escorrentía superficial de los ríos registrado en los últimos días.

Según informó la entidad, la medida busca preservar la integridad de las infraestructuras del Canal y minimizar posibles riesgos para las comunidades ubicadas tanto aguas arriba como aguas abajo del complejo hidrotécnico de Gatún.

El Canal de Panamá señaló que continuará con el seguimiento permanente de las condiciones hidrológicas y aplicará las acciones necesarias para garantizar la seguridad del sistema y de la población aledaña.