Canal de Panamá realiza vertido preventivo en la represa de Gatún por lluvias intensas

El <b><a href="/tag/-/meta/canal-de-panama">Canal de Panamá</a></b> activó un <b>vertido preventivo</b> a través de una de las compuertas de la represa de Gatún, como parte de sus labores de monitoreo constante y gestión de la seguridad hídrica del país.La acción se llevó a cabo luego de que el <b>embalse Gatún alcanzara su nivel máximo operativo</b>, situado en <b>88.93 pies (27.10 metros)</b>, y ante el aumento de la escorrentía superficial de los ríos registrado en los últimos días.Según informó la entidad, la medida busca <b>preservar la integridad de las infraestructuras del Canal</b> y <b>minimizar posibles riesgos</b> para las comunidades ubicadas tanto aguas arriba como aguas abajo del complejo hidrotécnico de Gatún.El Canal de Panamá señaló que continuará con el seguimiento permanente de las condiciones hidrológicas y aplicará las acciones necesarias para garantizar la seguridad del sistema y de la población aledaña.