Polémica en Brasil: justicia revoca prisión preventiva de abogada argentina acusada de injuria racial

La <b>Justicia de Brasil</b> revocó este viernes la orden de prisión preventiva contra la abogada e influencer argentina <b>Agostina Páez</b>, de 29 años, quien había sido arrestada horas antes por la <b>Policía Civil de Río de Janeiro</b>, acusada de injuria racial contra un camarero en un bar del barrio de Ipanema.El arresto respondió a una orden emitida por el <b>juzgado 37 penal de Río de Janeiro</b>, tras una investigación que respaldó la denuncia presentada por la Fiscalía por presuntas ofensas racistas contra un trabajador brasileño. De acuerdo con la acusación, los hechos ocurrieron el <b>14 de enero</b>, cuando la abogada habría proferido insultos de carácter racial y realizado gestos ofensivos hacia un camarero que le reclamó el pago de una cuenta.La <b>Policía Civil</b> informó que las conductas denunciadas quedaron registradas en un video grabado por la propia víctima y corroboradas posteriormente mediante el análisis de las cámaras de seguridad del establecimiento.Páez rechazó las acusaciones y afirmó que los gestos captados en las imágenes fueron parte de una broma dirigida a sus amigas, con quienes se encontraba de vacaciones en <b>Río de Janeiro</b>. No obstante, las autoridades judiciales determinaron mantenerla bajo medidas cautelares mientras avanza el proceso.Un día antes de su detención, la abogada difundió un video en redes sociales en el que expresó sentirse <i>'desesperada' </i>y<i> 'muerta de miedo'</i> ante la posibilidad de ser enviada a prisión, alegando además una presunta vulneración de sus derechos en Brasil.Tras su arresto, un juzgado de primera instancia decidió <b>revocar la prisión preventiva</b>, aunque el caso continúa en curso y permanece bajo <b>secreto de sumario</b>, según confirmaron fuentes del Poder Judicial del Estado de Río de Janeiro.