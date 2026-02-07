Polémica en Brasil: justicia revoca prisión preventiva de abogada argentina acusada de injuria racial

La Justicia de Brasil revocó este viernes la orden de prisión preventiva contra la abogada e influencer argentina Agostina Páez, de 29 años, quien había sido arrestada horas antes por la Policía Civil de Río de Janeiro, acusada de injuria racial contra un camarero en un bar del barrio de Ipanema.

El arresto respondió a una orden emitida por el juzgado 37 penal de Río de Janeiro, tras una investigación que respaldó la denuncia presentada por la Fiscalía por presuntas ofensas racistas contra un trabajador brasileño. De acuerdo con la acusación, los hechos ocurrieron el 14 de enero, cuando la abogada habría proferido insultos de carácter racial y realizado gestos ofensivos hacia un camarero que le reclamó el pago de una cuenta.

La Policía Civil informó que las conductas denunciadas quedaron registradas en un video grabado por la propia víctima y corroboradas posteriormente mediante el análisis de las cámaras de seguridad del establecimiento.

Páez rechazó las acusaciones y afirmó que los gestos captados en las imágenes fueron parte de una broma dirigida a sus amigas, con quienes se encontraba de vacaciones en Río de Janeiro. No obstante, las autoridades judiciales determinaron mantenerla bajo medidas cautelares mientras avanza el proceso.

Un día antes de su detención, la abogada difundió un video en redes sociales en el que expresó sentirse “desesperada” y “muerta de miedo” ante la posibilidad de ser enviada a prisión, alegando además una presunta vulneración de sus derechos en Brasil.

Tras su arresto, un juzgado de primera instancia decidió revocar la prisión preventiva, aunque el caso continúa en curso y permanece bajo secreto de sumario, según confirmaron fuentes del Poder Judicial del Estado de Río de Janeiro.