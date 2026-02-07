Clima en Panamá: Pronóstico para el fin de semana del 7 y 8 de febrero

El <b><a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</a></b> informó que para este fin de semana, correspondiente al sábado 7 y domingo 8 de febrero de 2026, se prevé un <b>progresivo aumento de las precipitaciones</b> en diversas regiones del país.De acuerdo con el pronóstico oficial, aunque se mantendrán periodos de sol, las condiciones atmosféricas favorecerán la presencia de lluvias, acompañadas de <b>vientos moderados a fuertes</b> en algunas zonas.La entidad mantiene <b>avisos de vigilancia vigentes</b> debido a:-Condiciones ventosas-Oleajes y vientos significativos, principalmente en áreas marítimas y costerasEl IMHPA recomienda a la población y a los sectores marítimos tomar las debidas precauciones y mantenerse informados a través de sus canales oficiales.