Clima en Panamá: Pronóstico para el fin de semana del 7 y 8 de febrero

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este fin de semana, correspondiente al sábado 7 y domingo 8 de febrero de 2026, se prevé un progresivo aumento de las precipitaciones en diversas regiones del país.

De acuerdo con el pronóstico oficial, aunque se mantendrán periodos de sol, las condiciones atmosféricas favorecerán la presencia de lluvias, acompañadas de vientos moderados a fuertes en algunas zonas.

La entidad mantiene avisos de vigilancia vigentes debido a:

-Condiciones ventosas

-Oleajes y vientos significativos, principalmente en áreas marítimas y costeras

El IMHPA recomienda a la población y a los sectores marítimos tomar las debidas precauciones y mantenerse informados a través de sus canales oficiales.