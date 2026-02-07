Denuncian abusos en Senniaf de Tocumen: Mides convoca sesión urgente

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, en su calidad de presidenta de la junta directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), convocó a una sesión extraordinaria para el lunes 9 de febrero, tras los hechos denunciados en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.

La decisión se produce luego de las denuncias formuladas por la diputada del circuito 8-2, Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, por presuntos delitos de abuso sexual, maltrato al menor e incumplimiento de deberes de los funcionarios públicos, en contra de la directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) y otros servidores de la institución.

Brenes, quien acudió este viernes 6 de febrero a la Procuraduría General de la Nación para interponer la denuncia, tras una visita de fiscalización realizada al Centro de Atención Integral de Tocumen junto a otros miembros de esa instancia legislativa, donde encontró presuntas irregularidades en las condiciones del CAI.

Entre las irregularidades encontradas en la inspección reportó el deterioro de la infraestructura, la falta de personal idóneo y la convivencia de niños, niñas y adultos en un mismo espacio, situación que —según señaló— no cumpliría con estándares adecuados de protección para poblaciones vulnerables.

Ante estos señalamientos, el Mides reiteró que la protección del interés superior de la niñez y la adolescencia es y seguirá siendo prioridad absoluta del Estado. La entidad advirtió que, frente a cualquier indicio de irregularidad que ponga en riesgo la integridad o seguridad de los menores, colaborará de manera total y transparente con las autoridades competentes.

De forma previa a la sesión extraordinaria, se recomendó la adopción de medidas concretas para fortalecer los protocolos institucionales, con el fin de garantizar una atención eficaz y la protección integral de los niños, niñas y adolescentes bajo custodia estatal.

La Senniaf, conforme a la Ley 14 del 23 de enero de 2009, es una entidad pública descentralizada y especializada del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, presupuestaria, financiera, técnica y de gestión. Entre sus funciones está coordinar, articular, ejecutar y dar seguimiento al cumplimiento de las políticas de protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia.

La junta directiva de la entidad está integrada, además, por los ministros de Economía y Finanzas, Salud, Educación y Trabajo, el Contralor General de la República y dos representantes de la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia.

Por su parte, Brenes anunció que elaborará un informe detallado con las observaciones realizadas durante la visita, el cual será remitido a las instancias competentes. También adelantó que se enviarán notas formales a la Comisión de Presupuesto para que analice la situación del centro y las necesidades identificadas.