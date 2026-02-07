Venezuela: promesa de liberar presos políticos desata polémica tras denuncias de montaje

El gobierno de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, volvió a poner en evidencia su profunda falta de seriedad y su descarado uso de la propaganda oficial para maquillar la realidad venezolana, luego de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciara con bombos y platillos que “todos los presos políticos serían liberados la próxima semana”.

La euforia generada por esas palabras se ha convertido en motivo de incredulidad y rechazo tras confirmarse que parte del montaje televisivo estuvo protagonizado por una persona sin vínculo real con las víctimas de la represión del Estado.

Promesa de liberación de presos políticos genera expectativa en Venezuela

Este viernes 6 de febrero, Rodríguez salió a los medios con la supuesta “buena nueva” ante un grupo de familiares de reos políticos apostados en Boleíta, Caracas.

El anuncio pareció un intento desesperado de recuperar legitimidad frente a una sociedad cada vez más hastiada por la crisis y la falta de libertades.

Sin embargo, la historia dio un giro que desnudó una vez más la estrategia de manipulación del oficialismo.

Denuncias de montaje mediático empañan anuncio oficial

Organizaciones defensoras de derechos humanos y grupos civiles denunciaron que al menos una de las personas que aparecía abrazando a Rodríguez en las imágenes difundidas no es familiar de ningún preso político, ni forma parte de quienes han mantenido una vigilia constante por la libertad de sus seres queridos.

Se trata de María Malavé, de 62 años, identificada como trabajadora de la Gobernación de Miranda con nexos en las bases chavistas, quien ingresó brevemente a un campamento asegurando ser ex presa política sin pruebas verificables y reconoció no tener ningún familiar detenido.

Tras ser identificada como simpatizante del oficialismo, se retiró del lugar y no figura en los registros de víctimas.

¿Quién es la mujer que apareció junto a Jorge Rodríguez?

Ante esta manipulación flagrante, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) emitió un duro comunicado en el que acusa al régimen de “instrumentalizar el dolor de las víctimas para proyectar una falsa imagen de humanidad”, al usar una persona ajena al dolor real de los familiares en un video de aparente apoyo.

“Lamentamos profundamente que se utilice el rostro de supuestas víctimas para un espectáculo propagandístico”, reza la misiva, mientras exigen respeto por las familias que verdaderamente han sufrido la represión.

Críticas a la falta de detalles y mecanismos concretos

Pero la farsa no termina ahí. La promesa de Rodríguez no fue acompañada de detalles concretos, plazos verificables ni mecanismos legales claros para la excarcelación de los detenidos.

Desde el pasado 30 de enero, cuando se presentó un proyecto de ley de amnistía en la Asamblea, cientos de familias han esperado en vano respuestas y acciones concretas.

Las pocas excarcelaciones efectuadas hasta ahora han sido bajo medidas restrictivas arbitrarias, sin garantizar la libertad plena, lo que para activistas es simplemente otra jugada del oficialismo para simular avances sin cambiar la realidad de fondo.

Mientras tanto, grupos como Foro Penal aún documentan más de 600 detenciones por motivos políticos en el país, un número que demuestra que la situación persiste pese a los aplausos forzados del régimen.