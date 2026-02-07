  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

Primer vuelo de deportados llega a Colombia tras reunión clave entre Petro y Trump

La reanudación de los vuelos fue promovida como parte de un acuerdo que surgió adelantado al encuentro bilateral en Washington D.C.
La reanudación de los vuelos fue promovida como parte de un acuerdo que surgió adelantado al encuentro bilateral en Washington D.C. Foto: @cancilleriacol
Por
Laura Chang
  • 07/02/2026 11:17
El avión, coordinado por la Fuerza Aérea Colombiana, transportó alrededor de 101 colombianos deportados bajo órdenes de expulsión desde los Estados Unidos.

Un grupo de ciudadanos colombianos deportados desde Estados Unidos llegó a Bogotá la noche del jueves en el primer vuelo tras la reciente reunión entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro en la Casa Blanca, marcando un regreso a la cooperación migratoria entre ambos países después de meses de tensiones.

El avión, coordinado por la Fuerza Aérea Colombiana, transportó alrededor de 101 colombianos deportados bajo órdenes de expulsión desde los Estados Unidos, quienes llegaron vestidos con ropa deportiva y bajo el resguardo de las autoridades locales.

La llegada fue confirmada por la Cancillería de Colombia, que además anunció que se planea realizar hasta 20 vuelos adicionales para repatriar a más ciudadanos que han sido deportados desde el norte.

Esta operación se produce en un contexto diplomático delicado: en enero pasado, el gobierno de Petro había bloqueado la llegada de vuelos de deportación estadounidenses como protesta por el trato de los migrantes, lo que provocó amenazas de aranceles por parte de Washington y un franco enfrentamiento entre Bogotá y la administración Trump.

La reanudación de los vuelos fue promovida como parte de un acuerdo que surgió adelantado al encuentro bilateral en Washington D.C., donde ambos mandatarios limaron asperezas acumuladas desde el año anterior y buscaron retomar canales de diálogo en temas migratorios y de cooperación regional.

Lo Nuevo