Primer vuelo de deportados llega a Colombia tras reunión clave entre Petro y Trump

Un grupo de ciudadanos colombianos deportados desde Estados Unidos llegó a Bogotá la noche del jueves en el primer vuelo tras la reciente reunión entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro en la Casa Blanca, marcando un regreso a la cooperación migratoria entre ambos países después de meses de tensiones.

El avión, coordinado por la Fuerza Aérea Colombiana, transportó alrededor de 101 colombianos deportados bajo órdenes de expulsión desde los Estados Unidos, quienes llegaron vestidos con ropa deportiva y bajo el resguardo de las autoridades locales.

La llegada fue confirmada por la Cancillería de Colombia, que además anunció que se planea realizar hasta 20 vuelos adicionales para repatriar a más ciudadanos que han sido deportados desde el norte.