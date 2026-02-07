Cooperación Panamá-India impulsa talento y crecimiento económico ¿Qué están haciendo estos dos países?

Panamá reafirmó su apuesta por la cooperación internacional como herramienta para impulsar la competitividad y el crecimiento económico, durante el acto conmemorativo del Día de la Cooperación Técnica y Económica de la India, celebrado con la participación de autoridades y exbecarios del programa Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC).

La viceministra de Comercio Exterior, Ástrid Ábrego, destacó que la relación de cooperación con la India responde a una visión estratégica de largo plazo, en la que la educación, la tecnología y la formación especializada son pilares para el desarrollo productivo del país.

Ábrego subrayó la importancia de aprovechar las oportunidades de becas y capacitación internacional, señalando que iniciativas como el programa ITEC contribuyen directamente a la modernización del sector público y privado, al fortalecer capacidades en áreas clave para la economía.

El acto fue encabezado por el embajador de la India en Panamá, Sumit Seth, quien resaltó que los beneficiarios del programa son “embajadores vivos y puentes entre India y Panamá”. Indicó que la cooperación bilateral se sustenta en cinco pilares: intercambio cultural, comercio, tecnología, turismo y, especialmente, talento humano.

Durante la ceremonia participaron más de 15 exbecarios del programa, quienes compartieron sus experiencias y los aportes concretos de la formación recibida en su desarrollo profesional. El programa ITEC, coordinado por el Gobierno de la India, ha operado por más de seis décadas y ha permitido a Panamá acceder a conocimientos y buenas prácticas en áreas estratégicas como agricultura, tecnología, banca, inteligencia artificial y gestión pública.

Hacia el cierre del evento, Ábrego —acompañada por Hardeep Bhullar, director general de Mercadeo y Ventas de Proyectos de Inversión— reiteró que el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), bajo el liderazgo del ministro Julio Moltó, reconoce el compromiso sostenido del Gobierno de la India y su embajada en Panamá con esta iniciativa.

“Confiamos en que el conocimiento y la experiencia adquiridos se traduzcan en aportes concretos al crecimiento económico de Panamá y generen una relación bilateral cada vez más dinámica y productiva, con un enfoque especial en la formación del talento local”, enfatizó la viceministra.

El mensaje central del encuentro dejó claro que, más allá del intercambio académico, la cooperación técnica se consolida como un instrumento estratégico para elevar la productividad, modernizar sectores clave y fortalecer el capital humano, considerado un activo esencial para el desarrollo sostenible del país.