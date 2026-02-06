FAO destaca en Panamá la urgencia de financiamiento innovador para la agricultura

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) destacó en Panamá la necesidad de ampliar el acceso al financiamiento mediante productos financieros innovadores y adaptados a la agricultura familiar, como un componente clave para el desarrollo rural sostenible y la inclusión social.

El subdirector general y representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, René Orellana Halkyer, señaló que el acceso al crédito debe ir acompañado de asesoría científica y tecnológica, así como de acompañamiento técnico en los territorios, de forma que los productores cuenten no solo con recursos financieros, sino también con capacidades para mejorar su productividad, resiliencia y sostenibilidad.

La FAO explicó que este enfoque promueve el diseño de instrumentos financieros adaptados a cada contexto, combinando mecanismos de financiamiento y gestión del riesgo, especialmente relevantes para el sector agrícola frente a los impactos del cambio climático. Asimismo, destacó la importancia de fortalecer las capacidades de las instituciones nacionales para asegurar la sostenibilidad y el escalamiento de estas iniciativas.

Orellana Halkyer se refirió durante su participación en el Foro Económico de América Latina y el Caribe, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), en la ciudad de Panamá, la semana pasada.

En el marco de su agenda en Panamá, la FAO reiteró su disposición de acompañar al país en la movilización de recursos financieros, tanto nacionales como internacionales, y de impulsar esquemas más flexibles, inclusivos y sostenibles que contribuyan a la transformación de los sistemas agroalimentarios y al desarrollo de las comunidades rurales.