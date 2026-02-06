FAO destaca en Panamá la urgencia de financiamiento innovador para la agricultura

La <b>Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)</b> destacó en Panamá la necesidad de<a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/panama-activa-plan-especial-de-importacion-de-semilla-de-arroz-KO19714781"> <b>ampliar el acceso al financiamiento</b></a><a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/panama-activa-plan-especial-de-importacion-de-semilla-de-arroz-KO19714781"> mediante <b>productos financieros innovadores y adaptados a la agricultura familiar</b></a>, como un componente clave para el <b>desarrollo rural sostenible</b> y la <b>inclusión social</b>.El <b>subdirector general y representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe</b>, <b>René Orellana Halkyer</b>, señaló que el acceso al crédito debe ir acompañado de <b>asesoría científica y tecnológica</b>, así como de <b>acompañamiento técnico en los territorios</b>, de forma que los productores cuenten no solo con recursos financieros, sino también con <b>capacidades para mejorar su productividad, resiliencia y sostenibilidad</b>.La FAO explicó que este enfoque promueve el <b>diseño de instrumentos financieros adaptados a cada contexto</b>, combinando mecanismos de financiamiento y <b>gestión del riesgo</b>, especialmente relevantes para el sector agrícola frente a los <b>impactos del cambio climático</b>. Asimismo, destacó la importancia de fortalecer las <b>capacidades de las instituciones nacionales</b> para asegurar la sostenibilidad y el escalamiento de estas iniciativas.<b>Orellana Halkyer se refirió </b>durante su participación en el <b>Foro Económico de América Latina y el Caribe, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), en la ciudad de Panamá, la semana pasada.</b>En el marco de su agenda en Panamá, la FAO reiteró su disposición de <b>acompañar al país en la movilización de recursos financieros</b>, tanto nacionales como internacionales, y de <b>impulsar esquemas más flexibles, inclusivos y sostenibles</b> que contribuyan a la transformación de los sistemas agroalimentarios y al desarrollo de las comunidades rurales.