Genaro López solicita cambiar arresto domiciliario por reporte periódico

El dirigente sindical y exsecretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Genaro López, compareció este viernes ante el Sistema Penal Acusatorio, para solicitar un cambio en la medida cautelar que actualmente cumple, consistente en arresto domiciliario.

La defensa de López solicitó al tribunal una medida menos restrictiva, como el reporte periódico ante las autoridades, en lo que representa la segunda vez que el dirigente sindical intenta modificar las condiciones impuestas durante el proceso judicial que enfrenta.

A su llegada a la sede judicial, López fue recibido por miembros del Suntracs que se congregaron en el lugar para expresarle respaldo.

Antes de ingresar a la audiencia, aseguró que no representa un riesgo para el desarrollo del proceso y manifestó su confianza en que el tribunal valore alternativas de arresto domiciliario.

”Yo soy inocente, no he cometido ningún delito. Lo que quiero es que esto se aclare de la mejor forma posible y poder vivir tranquilamente”, expresó López ante medios de comunicación.

El exdirigente sindical está imputado por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita y falsedad de documentos.

De acuerdo con el Ministerio Público, la investigación se remonta al año 2022, cuando se presentó una querella en representación de 143 trabajadores de la construcción afiliados al Suntracs en la isla Bastimentos, provincia de Bocas del Toro.

Según la acusación, el caso estaría relacionado con una presunta transacción de compra y venta de una isla en esa provincia, que habría sido realizada por dirigentes del sindicato a nombre del Suntracs.

Actualmente, Genaro López se mantiene bajo arresto domiciliario mientras avanza el proceso judicial, cuya decisión sobre el cambio de medida cautelar quedará en manos del tribunal.