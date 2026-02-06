Tres detenidos por falsificación de certificados médicos del Minsa

La Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público reportó la aprehensión de tres personas implicadas en la presunta falsificación de documentos oficiales, incluidos certificados de incapacidad y de buena salud, en los sectores de Panamá Este y Panamá Norte.

La acción forma parte de la llamada Operación Certificados, desarrollada en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional.

Las autoridades detallaron que los documentos presuntamente falsificados habrían sido utilizados para aparentar certificaciones legítimas emitidas por establecimientos de salud del Ministerio de Salud (Minsa), lo que generó una investigación orientada a determinar si existía una red organizada que lucraba con la emisión de certificados fraudulentos.

Las claves de la Operación Certificados

La operación incluyó allanamientos y diligencias en múltiples sectores, entre ellos los corregimientos de Chilibre, Las Garzas y Alcalde Díaz, donde se recopilaron documentos y evidencia relacionada con la supuesta falsificación.

Según el Ministerio Público, los certificados de incapacidad y de buena salud que habrían sido objeto de fraude se presentaban como si hubieran sido emitidos por institutos públicos de salud, afectando así la confianza en los procedimientos oficiales y la fe pública de los documentos.

Qué se sabe de los detenidos y el avance del caso

Los tres imputados quedaron bajo custodia y a disposición de un Juez de Garantías, que decidirá las medidas cautelares y el avance del proceso legal.

La Fiscalía Anticorrupción será la encargada de la investigación formal y la imputación de cargos correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre identidades ni si ya se han presentado cargos formales, aunque se espera que en los próximos días se definan los pasos judiciales para avanzar con el caso.

Este tipo de operaciones forman parte de una estrategia más amplia del Ministerio Público para combatir delitos contra la fe pública y proteger la validez de documentos oficiales en Panamá.

La falsificación de certificados médicos no solo puede afectar procesos laborales o de seguridad social, sino también poner en riesgo la salud pública si los documentos fraudulentos son utilizados para evadir controles sanitarios.

“La falsificación de certificados y documentos oficiales es un delito que atenta contra la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Por ello, el Ministerio Público continuará realizando investigaciones y acciones coordinadas con las autoridades policiales para desarticular este tipo de redes”, manifestó un portavoz del Ministerio Público.

¿Qué hacer si fuiste afectado?

Las autoridades han exhortado a la ciudadanía a verificar la autenticidad de los certificados médicos directamente con los centros de salud emisores y a reportar a las autoridades cualquier sospecha de documentos fraudulentos para contribuir con las investigaciones.