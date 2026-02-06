Jorge Rodríguez asegura que todos los presos políticos en Venezuela serán liberados la próxima semana

El <b>presidente de la Asamblea Nacional de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/venezuela" target="_blank">Venezuela</a></b>, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jorge-rodriguez" target="_blank">Jorge Rodríguez</a></b>, aseguró este <b>viernes 6 de febrero</b> que los <b>presos políticos</b> 'estarán todos sueltos' entre el martes y el viernes de la próxima semana, el mismo tiempo que prevé que se apruebe la ley de amnistía promobida por la presidenta encargada de Venezuela <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/delcy-rodriguez" target="_blank">Delcy Rodríguez</a>.Las declaraciones de Rodríguez —realizadas en medio de una conversación con <b>familiares de los presos políticos</b> a las afueras del <b>centro de detención Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana</b>, en <b>Caracas</b>— fueron recibidas con vítores por parte de los seres queridos de los detenidos por razones políticas o arbitrarias.