Jueza autoriza cambio de medida cautelar a Genaro López: de casa por cárcel a reporte periódico

El dirigente sindical e histórico exsecretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Genaro López, recibió este viernes 6 de febrero un cambio en las medidas cautelares que cumplía dentro del proceso judicial en su contra.

La jueza de garantías decretó la sustitución del arresto domiciliario por la obligación de notificación mediante firma periódica todos los viernes, además de imponerle la prohibición de entrada a la provincia de Bocas del Toro.

Con esta decisión, López podrá circular libremente por el resto del país, con excepción de esa provincia, donde se originan los hechos investigados por el Ministerio Público.

Se confirmó el cambio de medida, luego de la audiencia realizada en el Sistema Penal Acusatorio, donde la defensa solicitó una condición menos restrictiva al considerar que López no representa un riesgo para el proceso.

No obstante, tras conocerse el fallo, la Fiscalía anunció que presentará una apelación contra la decisión de la jueza de garantías. La audiencia de apelación fue programada para el próximo 26 de febrero, fecha en la que un tribunal superior evaluará la legalidad y proporcionalidad del cambio de medida cautelar.

El exdirigente del Suntracs enfrenta cargos por los presuntos delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita y falsedad de documentos, en una investigación que se remonta a 2022 y que está vinculada a una supuesta transacción de compra y venta de una isla en Bocas del Toro, realizada a nombre del sindicato.

La decisión judicial se da tras la segunda solicitud de cambio de medida cautelar presentada por la defensa, quedando ahora en manos del tribunal el desarrollo del proceso bajo las nuevas condiciones impuestas.