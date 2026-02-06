Las claves de este 6 de febrero de 2026: así termina la jornada informativa

Estas son las claves del día en Panamá y el mundo: los hechos que que marcaron la agenda informativa y que debes conocer para mantenerte al tanto de la actualidad.

1. Condenan en Estados Unidos a ‘Cholo Chorrillo’, líder de la pandilla Bagdad

El narcotraficante panameño Jorge Rubén Camargo Clark, conocido como ‘Cholo Chorrillo’ y exlíder de la pandilla Bagdad, fue hallado culpable en Estados Unidos por narcotráfico internacional, producto de una investigación conjunta entre autoridades panameñas y la justicia estadounidense. Este fallo destaca la cooperación en la lucha contra el crimen transnacional.

2. Lotería Fiscal dispara recaudación del ITBMS hasta los $91 millones

La estrategia de la Lotería Fiscal continúa impactando positivamente las finanzas públicas de Panamá, elevando la recaudación mensual del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS) hasta los $91 millones, reforzando la captación de tributos y reduciendo los niveles de evasión.

3. Insólita polémica de dopaje genital sacude los Juegos Olímpicos de Invierno

Antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Milán-Cortina, ha estallado una curiosa controversia: se investigan quejas sobre un posible uso de inyectables como ácido hialurónico en la zona genital de saltadores de esquí para obtener ventajas competitivas al ajustar el traje. La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) sigue el tema con atención aunque aún no hay evidencia concluyente de uso masivo.

4. Genaro López solicita cambiar arresto domiciliario por reporte periódico

La figura pública y sindicalista Genaro López solicitó ante las autoridades judiciales de Panamá reemplazar su arresto domiciliario por un sistema de reporte periódico, buscando flexibilizar sus condiciones mientras continúa el proceso legal en su contra.

5. Deepak Chopra rompe el silencio tras aparecer en los archivos de Epstein

El autor y gurú de bienestar Deepak Chopra emitió una declaración pública luego de que su nombre apareciera en los archivos del caso Jeffrey Epstein, aclarando que su contacto con el financista fue limitado, negando cualquier implicación en actividades ilícitas y expresando su condena a los abusos asociados al caso.