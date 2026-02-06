Minseg paga más de $9.5 millones en primas de antigüedad a exfuncionarios

El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) desembolsó más de $9.5 millones en concepto de primas de antigüedad, como parte del cumplimiento de obligaciones laborales pendientes con exfuncionarios de los distintos estamentos de seguridad del país.

De acuerdo con una nota de prensa de la entidad, estos pagos corresponden a derechos adquiridos por servidores públicos que formaron parte de la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Migración y la sede administrativa del ministerio.

El Minseg destacó que este proceso forma parte de una estrategia institucional orientada a ordenar, sanear y transparentar compromisos históricos, fortaleciendo la gestión administrativa y financiera del sector seguridad.

Según el más reciente informe oficial, hasta la fecha entregaron un total de $9,502,502.34 a los beneficiarios. Además, se mantienen 257 cheques disponibles para retiro, por un monto adicional de $707,752.01.

Los desembolsos se enmarcan dentro de una gestión presupuestaria total de $12,411,226.50 correspondiente al año 2025. Paralelamente, el ministerio informó que se encuentran en la Contraloría General de la República planillas por un valor de $1,599,541.30, las cuales están en proceso de revisión para su posterior pago.

Como parte de la planificación financiera, el Minseg también incorporó $4.1 millones adicionales en el presupuesto de 2026, con el objetivo de garantizar la continuidad de los pagos y honrar los compromisos asumidos por la actual administración desde mediados de 2025.