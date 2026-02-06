Minseg paga más de $9.5 millones en primas de antigüedad a exfuncionarios

El <b><a href="/tag/-/meta/minseg-ministerio-de-seguridad-publica-de-panama">Ministerio de Seguridad Pública (Minseg)</a></b> desembolsó más de <b>$9.5 millones en concepto de primas de antigüedad</b>, como parte del cumplimiento de obligaciones laborales pendientes con exfuncionarios de los distintos estamentos de seguridad del país.De acuerdo con una nota de prensa de la entidad, estos pagos corresponden a derechos adquiridos por servidores públicos que formaron parte de la <b><a href="/tag/-/meta/pn-policia-nacional">Policía Nacional</a>, el <a href="/tag/-/meta/senafront-servicio-nacional-de-fronteras">Servicio Nacional de Fronteras</a>, el <a href="/tag/-/meta/senan-servicio-nacional-aeronaval">Servicio Nacional Aeronaval</a>, el <a href="/tag/-/meta/snm-servicio-nacional-de-migracion">Servicio Nacional de Migración</a> </b>y la<b> sede administrativa del ministerio</b>.El <b>Minseg</b> destacó que este proceso forma parte de una <b>estrategia institucional orientada a ordenar, sanear y transparentar compromisos históricos</b>, fortaleciendo la gestión administrativa y financiera del sector seguridad.Según el más reciente informe oficial, hasta la fecha entregaron un total de <b>$9,502,502.34</b> a los beneficiarios. Además, se mantienen <b>257 cheques</b> disponibles para retiro, por un monto adicional de <b>$707,752.01</b>.Los desembolsos se enmarcan dentro de una gestión presupuestaria total de <b>$12,411,226.50</b> correspondiente al año 2025. Paralelamente, el ministerio informó que se encuentran en la <b><a href="/tag/-/meta/cgrp-contraloria-general-de-la-republica-de-panama">Contraloría General de la República</a></b> planillas por un valor de <b>$1,599,541.30</b>, las cuales están en proceso de revisión para su posterior pago.Como parte de la planificación financiera, el Minseg también incorporó <b>$4.1 millones</b> adicionales en el presupuesto de 2026, con el objetivo de garantizar la continuidad de los pagos y honrar los compromisos asumidos por la actual administración desde mediados de 2025.