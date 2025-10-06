Caso Genaro López: defensa pide revisar medida de grillete

La defensa del dirigente sindical Genaro López busca que se le retire la medida de grillete electrónico, durante una audiencia que se celebra el día de hoy.

El recurso fue presentado como parte de una solicitud de revisión de las medidas cautelares impuestas al exsecretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs).

El 24 de mayo de 2025, el juez de garantías Francisco Carpintero legalizó la aprehensión de López, formuló cargos y ordenó su detención provisional, por considerar que existía riesgo procesal.

Posteriormente, la medida fue apelada, y el Tribunal Superior de Apelaciones decidió revocar la detención y sustituirla por arresto domiciliario, junto con la colocación de un grillete electrónico como mecanismo de control.

Tras su aprehensión inicial, López fue trasladado al centro penitenciario La Nueva Joya, antes de la decisión que modificó su estatus a detención domiciliaria.