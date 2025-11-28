Gabriel Diez Polack, el adiós de un padre, amigo y líder empresarial panameño

Diez formó parte del Partido Revolucionario Democrático (PRD). A pesar de haber sido ofrecido cargos importantes a lo largo de los años dentro del gobierno, solo tomó uno en 2008: fue ministro de Vivienda durante el gobierno de Martín Torrijos. Reemplazó así a Balbina Herrera, que había dejado el cargo para concentrarse en su campaña presidencial.No estuvo exento de críticas. Como ministro, como empresario y como ciudadano siempre tuvo detractores. Nunca escondió su apoyo al desarrollo minero en Panamá, ni tampoco sus críticas a los encargados de negociar el contrato con Minera Panamá por haber pactado condiciones tan desfavorables para el país. Mientras algunos defendían los subsidios sociales, para Diez era clientelismo y peor aún, un perjuicio a las propias personas que suponían ayudar.'Él no tenía mucho filtro, decía las cosas como él pensaba', recuerda Dorita De Reyna, expresidenta de Grupo Editorial El Siglo y La Estrella de Panamá (GESE) del que formó parte Diez. 'Pero más que todo, yo lo defino como una buena persona, un hombre solidario, buen amigo y muy jovial', añadió. 'Era un profesional de primera, era un emprendedor y, aparte de buen ingeniero, una persona muy comprometida y muy constructiva', compartió Eloy Alfaro, embajador de Panamá ante la Organización de Naciones Unidas y exmiembro del Consejo Editorial de Grupo GESE. 'Gabriel tenía una cosa, siempre estaba dispuesto a contribuir y a participar. Cuando uno estaba con él en una reunión, aparte de que era muy conocedor de muchos temas, de muchos aspectos, era un hombre muy inteligente y siempre traía un giro a la conversación que le aportaba a la conversación, y siempre con un muy buen humor'.Diez formó parte por años del Consejo Editorial, aportando su conocimiento y experiencia en diversos temas. Sin importar el paso de los años, su voz nunca tembló y se mantuvo firme en sus posturas sin importar quien estuviera enfrente.