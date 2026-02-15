Juan Berenguer: hombre de temple y poder en las Grandes Ligas

Juan Berenguer representó a su provincia de Coclé en los Campeonatos Nacionales Juveniles, demostrando una gran velocidad, destreza que le sirvió para representar en varias ocasiones a Panamá en diferentes Torneos Intencionales. Los Tigres de Detroit lo exaltaron al Salón de la Fama del Museo de Béisbol de la Herencia Hispana, en una ceremonia celebrada el 3 de agosto de 2013 en el Comerica Park de Detroit.En la historia del béisbol panameño 'El Gasolino' sigue lanzando fuego... esta vez en la memoria colectiva de un país que reconoce a quienes abrieron el camino en el mejor béisbol del mundo.