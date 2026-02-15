Omar Fernández: ‘Ni para la derecha ni para la izquierda: para adelante, con pragmatismo’

En el foro de inteligencia artificial celebrado en el marco del encuentro regional, Fernández advirtió sobre la velocidad vertiginosa del desarrollo tecnológico. 'Es probable que una ley presentada hoy sea obsoleta en tres meses', comentó.Diferenció entre regulación e innovación: un exceso normativo podría frenar avances positivos. Sin embargo, reconoció riesgos como la desinformación en campañas electorales mediante contenidos manipulados con IA.América Latina, explicó, enfrenta un rezago estructural en conectividad, almacenamiento de datos y seguridad energética para sostener servidores. La producción regional de datos es aún baja frente a otras regiones del mundo.Aun así, considera que la inteligencia artificial puede transformar áreas como salud y educación, siempre que no sustituya el pensamiento crítico ni la lectura tradicional. 'Permitir que penetre en salud es superpositivo, pero embrutecer nunca', sostuvo.