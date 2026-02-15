‘Panamá a ciegas’, un país sin estadísticas laborales, económicas y sociales

E l segundo país más desigual de la región: Panamá y con la mitad de su población en la informalidad, no tiene estadísticas del desempleo, la pobreza ni de los ingresos del Estado actualizadas, lo que para expertos significa que anda “a ciegas” y de esta manera establece sus políticas públicas.

Actualmente estamos ante el retraso más pronunciado en las estadísticas, indican economistas consultados y que siguen el tema con asiduidad.

Precisamente, los asuntos que no se están midiendo coinciden con los mayores problemas del país.

Desempleo habría empeorado

Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República (CGR) divulga como la cifra más reciente de desempleo la del año 2024 con 9.5 %, data que se calcula con la encuesta de hogares.

“Sí subió la estadística, hay mayor desempleo hoy, quizás mayor informalidad, pero no podemos comprobarlo científicamente como hacemos los economistas porque no hay cifras”, dijo Rolando Gordón, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá

Las estadísticas están atrasadas, añadió “lo mismo que no sabemos cómo fue el desarrollo del sector industrial, el sector agropecuario, nada de eso”, describió el docente.

Explicó que en la mayoría de los países existe un ente similar al INEC y las cifras se publican a tiempo.

Los expertos en la materia consideran que el desempleo debe rondar los dos dígitos y recuerdan que solamente para la pandemia Covid 19 y durante la dictadura fueron las únicas veces en que no se publicó esta información.

Otro profesional de los números que coincide con que el retraso nunca había sido tan prolongado es Raúl Moreira, expresidente del Colegio de Economistas de Panamá.

El dato tenía que haberse publicado entre agosto y diciembre pasado, precisó.

“Lo peor es que estamos viviendo la crisis del empleo, la falta de estadística hace que uno esté navegando así como en aguas oscuras”, señaló Moreira quien fungió como director de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) entre 2015 y 2019.

Según las estimaciones de los analistas la tasa de desocupados pudiera estar en 12% .

Y justo, si se tuviera la medición a tiempo “se planifica qué política se va a ejecutar para ayudar a un sector económico, pero al no tener la estadística sería a ciegas” destacó Gordón.

La Estrella de Panamá intentó conocer la versión del INEC al respecto pero al cierre de esta edición no hubo respuestas.

Pobreza, otra incógnita

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Panamá es el segundo país más desigual.

En este entorno, la actual administración gubernamental- cuyo escollo esencial para desarrollar sus planes son los ingresos- recortó algunos beneficios sociales como el subsidio por quintal de arroz y eliminó el control de precios del principal grano en la dieta de los panameños, con el mayor consumo per cápita de la región: 162 libras.

También se canceló el subsidio de $10.000 o “bono solidario” para viviendas cuyo costo es hasta $70.000 y se modificó la ley de interés preferencial para las hipotecas ajustando los términos y periodos del incentivo que eran más prolongado.

Referente a ello, el informe de los “niveles de pobreza por ingresos” más reciente que publica el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es de 2022 -2023, el de “pobreza multidimensional” es de 2018, el mapa de pobreza y desigualdad por distritos y corregimientos es de hace más de una década: 2015; y el último análisis económico y social del ministerio obedece al tercer trimestre del año pasado.

El MEF no contestó el motivo de la desactualización de la información.

Sin rastros del ‘chen -chen’

Como le dice coloquialmente el presidente José Raúl Mulino al dinero: “chen -chen”, este es un asunto cuyas publicaciones se encuentran desfasadas y reflejaría los ingresos o “el problema de índole fiscal”, que reconoció el mandatario Mulino (en julio pasado) tienen las delicadas finanzas panameñas.

La Dirección General de Ingresos (DGI) del MEF no ha reportado en su web como concluyó la recaudación el año pasado y los informes más recientes revelan el incumplimiento en la meta de recaudación.

El último reporte publicado es a octubre de 2025 y el boletín tributario data de 2023.

Con las cifras de este detalle tributario, La Decana reveló que las personas jurídicas o empresas aportan solo el 36% del total recaudado en impuesto sobre la renta (ISR) y las personas naturales o asalariados el otro 64% restante.

La nota periodística “Evasión e inequidad fiscal: el problema de las deterioradas finanzas públicas”, publicada el 9 de junio por este diario, detalló que la brecha de incumplimiento ronda los $8.797 millones solo en impuesto sobre la renta de empresas, adicional a los $3.300 millones en el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS), según datos de la DGI.

Más allá de las declaraciones de la DGI, cuyo director Camilo Valdés, adelantó que los ingresos tributarios cerrarían el 2025 con un incremento de entre 14% y 15% en comparación con el año anterior, no hay datos concretos.

Se intentó conocer a través del MEF respecto al retraso de la DGI pero no hubo respuesta.

Para Moreira, no tener las cifras a mano genera la sensación de que se busca evitar las críticas sobre estos asuntos claves del desarrollo económico y social.