Indicasat, centro OEA en biotecnología histórica

El reconocimiento permitirá a Panamá integrarse a una red regional de alto nivel científico, acceder a fondos internacionales y colaborar de forma directa con otros países líderes.<i>'Nos articula con los otros cinco centros que existen en Brasil, Argentina, Colombia y México. Eso nos permitirá traer fondos internacionales, colaborar con otros investigadores y divulgar conocimiento que impacte las políticas públicas del país'</i>, explicó Ortega-Barría.El funcionario subrayó que <b>Indicasat-AIP </b>participará en la estrategia nacional de bioeconomía, un eje que busca diversificar la matriz productiva y transformar la economía mediante el uso sostenible de la biodiversidad.