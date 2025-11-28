Emiten aviso de vigilancia por lluvias significativas, Bocas del Toro con inundaciones

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) ha emitido un aviso de vigilancia por lluvias significativas y actividad eléctrica que estará vigente hasta las 11:59 p.m. del lunes 1 de diciembre de 2025.

Por su parte, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) ha activado sus equipos de vigilancia y rescate, informando que las condiciones de inestabilidad atmosférica generarán lluvias, tormentas eléctricas y vientos fuertes en gran parte del país.

¿Cuáles son las áreas con mayor riesgo con este aviso de vigilancia?

El aviso del IMHPA señala que las áreas con mayor nivel de riesgo son:

- Vertiente Caribe: Bocas del Toro, Comarca Guna Yala, Comarca Ngäbe Buglé, Coclé (Norte) y Veraguas (Norte).

- Provincias centrales y región metropolitana: Colón, Darién, Chiriquí, Panamá (Norte, Este y Centro) y Panamá Oeste.

- Oeste: Península de Azuero.

Sinaproc ya reporta afectaciones en la provincia de Bocas del Toro

El SINAPROC mantiene una vigilancia especial en el área Este de la provincia de Panamá, incluyendo zonas de monitoreo específico como Tortí, Cañitas, El Llano, Chepo cabecera, Comunidad de Bayano, y sectores limítrofes con Darién.

Entre los riesgos previstos por las autoridades se encuentran: acumulados significativos de lluvias, crecidas repentinas de ríos y quebradas, descargas eléctricas, vientos con intensidades variables y deslizamientos menores (especialmente en áreas propensas y con saturación de suelos).

Durante la noche del viernes, el personal de respuesta del Sinaproc realizó evaluación en la comunidad de Thebroma, sector Huraca, tras las fuertes lluvias que provocaron inundaciones por el desbordamiento del río Yorkín, Finca 30. Adicionalmente, se realizó la evaluación de una vivienda afectada por introducción de agua en el sector de la barriada Miller en El Silencio de Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro.

Para este sábado 29 noviembre, Sinaproc continuará con las evaluaciones en la zona.

Recomendaciones de seguridad para la población

Ante estas condiciones, SINAPROC ha reiterado las siguientes recomendaciones urgentes para la población:

- Evitar cruzar ríos, quebradas y áreas inundadas.

- Asegurar techos y objetos que puedan desprenderse.

- Mantenerse alejado de árboles y estructuras inestables.

- Desconectar equipos eléctricos durante las tormentas.

- Tener lista una mochila de emergencia.

- Seguir únicamente fuentes oficiales y reportar emergencias al 911.