Emiten aviso de vigilancia por lluvias significativas, Bocas del Toro con inundaciones

El<b><a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama"> Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</a></b> ha emitido un aviso de vigilancia por lluvias significativas y actividad eléctrica que estará vigente hasta las 11:59 p.m. del lunes 1 de diciembre de 2025.Por su parte, el <b><a href="/tag/-/meta/sinaproc-sistema-nacional-de-proteccion-civil">Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) </a></b>ha activado sus equipos de vigilancia y rescate, informando que las condiciones de inestabilidad atmosférica generarán lluvias, tormentas eléctricas y vientos fuertes en gran parte del país.<b>¿Cuáles son las áreas con mayor riesgo con este aviso de vigilancia?</b>El aviso del IMHPA señala que las áreas con mayor nivel de riesgo son:- Vertiente Caribe: Bocas del Toro, Comarca Guna Yala, Comarca Ngäbe Buglé, Coclé (Norte) y Veraguas (Norte).- Provincias centrales y región metropolitana: Colón, Darién, Chiriquí, Panamá (Norte, Este y Centro) y Panamá Oeste.- Oeste: Península de Azuero.<b>Sinaproc ya reporta afectaciones en la provincia de Bocas del Toro</b>El SINAPROC mantiene una vigilancia especial en el área Este de la provincia de Panamá, incluyendo zonas de monitoreo específico como Tortí, Cañitas, El Llano, Chepo cabecera, Comunidad de Bayano, y sectores limítrofes con Darién.Entre los riesgos previstos por las autoridades se encuentran: acumulados significativos de lluvias, crecidas repentinas de ríos y quebradas, descargas eléctricas, vientos con intensidades variables y deslizamientos menores (especialmente en áreas propensas y con saturación de suelos).Durante la noche del viernes, el personal de respuesta del Sinaproc realizó evaluación en la comunidad de Thebroma, sector Huraca, tras <b>las fuertes lluvias que provocaron inundaciones por el desbordamiento del río Yorkín, Finca 30.</b> Adicionalmente, se realizó la evaluación de una vivienda afectada por introducción de agua en el sector de la<b> barriada Miller en El Silencio de Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro.</b>Para este sábado 29 noviembre, Sinaproc continuará con las evaluaciones en la zona.<b>Recomendaciones de seguridad para la población</b>Ante estas condiciones, SINAPROC ha reiterado las siguientes recomendaciones urgentes para la población:- Evitar cruzar ríos, quebradas y áreas inundadas.- Asegurar techos y objetos que puedan desprenderse.- Mantenerse alejado de árboles y estructuras inestables.- Desconectar equipos eléctricos durante las tormentas.- Tener lista una mochila de emergencia.- Seguir únicamente fuentes oficiales y reportar emergencias al 911.