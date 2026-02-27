Ifarhu anuncia nueva jornada de cobros del tercer pago del Pase-u en Bocas del Toro: fechas y distritos

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que se encuentra todo listo para iniciar la sexta semana de pagos del programa Pase-U en la provincia de Bocas del Toro y el distrito de Kankintú.

La jornada de desembolsos se desarrollará del 28 de febrero al 4 de marzo, período en el que estudiantes y acudientes podrán hacer efectivo el cobro en los puntos habilitados.

En Bocas del Toro, los pagos se realizarán en los distritos de Changuinola, Chiriquí Grande, Isla Colón y Almirante, además de Kankintú, con el objetivo de garantizar que el beneficio llegue a las familias que más lo necesitan.