Ifarhu anuncia nueva jornada de cobros del tercer pago del Pase-u en Bocas del Toro: fechas y distritos

El <b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu)</a></b> informó que se encuentra todo listo para iniciar la sexta semana de pagos del programa Pase-U en la provincia de <b>Bocas del Toro</b> y el distrito de Kankintú.La jornada de desembolsos se desarrollará del 28 de febrero al 4 de marzo, período en el que estudiantes y acudientes podrán hacer efectivo el cobro en los puntos habilitados. En Bocas del Toro, los pagos se realizarán en los distritos de Changuinola, Chiriquí Grande, Isla Colón y Almirante, además de Kankintú, con el objetivo de garantizar que el beneficio llegue a las familias que más lo necesitan.Para conocer más detalles de los centros de pago están disponibles en la<u><b> <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.ifarhu.gob.pa/tercer-pago-pase-u-2025/" target="_blank">página web del Ifarhu.</a></b></u>