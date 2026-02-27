  1. Inicio
Información útil

Ifarhu anuncia nueva jornada de cobros del tercer pago del Pase-u en Bocas del Toro: fechas y distritos

El Ifarhu recordó a los estudiantes la importancia de cumplir con los requisitos para garantizar la entrega del subsidio. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 27/02/2026 10:55
Estudiantes bocatoreños podrán cobrar el PASE-U del 28 de febrero al 4 de marzo.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que se encuentra todo listo para iniciar la sexta semana de pagos del programa Pase-U en la provincia de Bocas del Toro y el distrito de Kankintú.

La jornada de desembolsos se desarrollará del 28 de febrero al 4 de marzo, período en el que estudiantes y acudientes podrán hacer efectivo el cobro en los puntos habilitados.

En Bocas del Toro, los pagos se realizarán en los distritos de Changuinola, Chiriquí Grande, Isla Colón y Almirante, además de Kankintú, con el objetivo de garantizar que el beneficio llegue a las familias que más lo necesitan.

Para conocer más detalles de los centros de pago están disponibles en la página web del Ifarhu.

Requisitos para recibir el tercer pago del Pase-U 2025

Para hacer efectivo el cobro, los beneficiarios deberán presentar:

-Cédula del estudiante

-Cédula del representante legal

-Boletín final con sello fresco

En caso de no poder asistir personalmente, se deberá presentar una carta de autorización, acompañada de copia de las cédulas del estudiante, del acudiente y de la persona autorizada.

El Ifarhu recordó a los estudiantes la importancia de cumplir con los requisitos para garantizar la entrega del subsidio y evitar inconvenientes durante el proceso de pago.

