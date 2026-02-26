  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

Tercer pago del Pase-U 2025 en Panamá y Chiriquí será hasta el 28 de febrero

Panamá y Chiriquí tendrán tercer pago del Pase-U 2025 hasta el 28 de febrero
Panamá y Chiriquí tendrán tercer pago del Pase-U 2025 hasta el 28 de febrero Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 26/02/2026 13:12
El tercer pago del Pase-U continúa en Panamá y Chiriquí, con jornadas activas en distintos puntos habilitados por el Ifarhu.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció que el desembolso del tercer pago del programa Pase-U en Panamá y la provincia de Chiriquí se extenderá hasta el sábado 28 de febrero.

La entidad informó que más de 280 mil estudiantes serán beneficiados con este pago, lo que representa un importante movimiento económico para miles de familias panameñas.

De acuerdo con el Ifarhu, los desembolsos se están realizando en Panamá Centro, Panamá Norte, Panamá Este y San Miguelito, así como en los distritos de David, Barú y Bugaba, en la provincia de Chiriquí.

Para conocer más detalles de los centros de pago están disponibles en la página web del Ifarhu.

¿Qué se necesita para cobrar el Pase-U?

Para hacer efectivo el cobro, los beneficiarios deberán presentar:

-Cédula del estudiante

-Cédula del representante legal

-Boletín final con sello fresco

En caso de no poder asistir personalmente, se deberá presentar una carta de autorización, acompañada de copia de las cédulas del estudiante, del acudiente y de la persona autorizada.

El Ifarhu recordó a los estudiantes la importancia de cumplir con los requisitos para garantizar la entrega del subsidio y evitar inconvenientes durante el proceso de pago.

VIDEOS
Lo Nuevo