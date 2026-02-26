Tercer pago del Pase-U 2025 en Panamá y Chiriquí será hasta el 28 de febrero

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció que el desembolso del tercer pago del programa Pase-U en Panamá y la provincia de Chiriquí se extenderá hasta el sábado 28 de febrero.

La entidad informó que más de 280 mil estudiantes serán beneficiados con este pago, lo que representa un importante movimiento económico para miles de familias panameñas.

De acuerdo con el Ifarhu, los desembolsos se están realizando en Panamá Centro, Panamá Norte, Panamá Este y San Miguelito, así como en los distritos de David, Barú y Bugaba, en la provincia de Chiriquí.