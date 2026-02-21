  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

Tercer desembolso del Pase-U 2025: Ifarhu amplía puntos de pago en Panamá y Chiriquí

El Ifarhu pagará el Pase-U del 23 al 28 de febrero a más de 280 mil estudiantes en Chiriquí y Panamá Centro
El Ifarhu pagará el Pase-U del 23 al 28 de febrero a más de 280 mil estudiantes en Chiriquí y Panamá Centro Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 21/02/2026 07:00
El Ifarhu anunció una nueva jornada de pagos del Pase-U que impactará a miles de familias en Panamá y Chiriquí.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que del 23 al 28 de febrero se realizará una nueva jornada de pagos del programa Pase-U, beneficiando a más de 280 mil estudiantes en todo el país.

La entidad detalló que en Panamá Centro se desembolsarán B/. 6,019,290 para 51,600 estudiantes, mientras que en Panamá Este el monto asciende a B/. 7,145,100 para 69,091 beneficiarios. En Panamá Norte, 34,805 estudiantes recibirán B/. 3,650,790 y en San Miguelito 39,154 alumnos cobrarán B/. 4,144,770.

En la provincia de Chiriquí, 50,150 estudiantes se beneficiarán con B/. 5,568,870; en Bugaba 25,104 alumnos recibirán B/. 2,693,460; y en Puerto Armuelles 11,383 estudiantes percibirán B/. 1,237,890.

Ifarhu reiteró el llamado a consultar los cronogramas oficiales en sus plataformas digitales para garantizar un proceso organizado.

Ifarhu detalla requisitos para cobrar el tercer pago del Pase-U 2025

Para hacer efectivo el cobro, los beneficiarios deberán presentar:

Cédula del estudiante

Cédula del representante legal

Boletín final con sello fresco

En caso de no poder asistir personalmente, se deberá presentar una carta de autorización, acompañada de copia de las cédulas del estudiante, del acudiente y de la persona autorizada.

El Ifarhu recordó a los estudiantes la importancia de cumplir con los requisitos para garantizar la entrega del subsidio y evitar inconvenientes durante el proceso de pago.

Lo Nuevo