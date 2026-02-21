Tercer desembolso del Pase-U 2025: Ifarhu amplía puntos de pago en Panamá y Chiriquí

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que del 23 al 28 de febrero se realizará una nueva jornada de pagos del programa Pase-U, beneficiando a más de 280 mil estudiantes en todo el país.

La entidad detalló que en Panamá Centro se desembolsarán B/. 6,019,290 para 51,600 estudiantes, mientras que en Panamá Este el monto asciende a B/. 7,145,100 para 69,091 beneficiarios. En Panamá Norte, 34,805 estudiantes recibirán B/. 3,650,790 y en San Miguelito 39,154 alumnos cobrarán B/. 4,144,770.

En la provincia de Chiriquí, 50,150 estudiantes se beneficiarán con B/. 5,568,870; en Bugaba 25,104 alumnos recibirán B/. 2,693,460; y en Puerto Armuelles 11,383 estudiantes percibirán B/. 1,237,890.

Ifarhu reiteró el llamado a consultar los cronogramas oficiales en sus plataformas digitales para garantizar un proceso organizado.