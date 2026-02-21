  1. Inicio
Diez Tiendas del Pueblo abrirán en 2026, confirma el IMA

El IMA abrirá 10 nuevas Tiendas del Pueblo a nivel nacional
Por
Emiliana Tuñón
  • 21/02/2026 07:30
El IMA invertirá en la apertura de 10 Tiendas del Pueblo a lo largo de 2026.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) presentó el balance de las Naviferias 2025, durante una conferencia de prensa encabezada por su director, Nilo Murillo.

El funcionario detalló que se visitaron 153 puntos en todo el país, incluyendo áreas comarcales y poblaciones insulares, muchas de ellas beneficiadas por primera vez con estos programas sociales impulsados por el Gobierno del presidente José Raúl Mulino.

Para estas Naviferias, el IMA adquirió 500 mil piezas de jamón picnic con hueso, cada una acompañada de una bolsa con 10 libras de arroz, azúcar, guandú y sal. La inversión total ascendió a B/. 16,134,750, con un retorno estimado de B/. 7,500,000.

IMA abrirá 10 Tiendas del Pueblo en 2026 en distintas regiones del país

Murillo también anunció los proyectos previstos para 2026, entre ellos la apertura de 10 Tiendas del Pueblo. Estas estarán ubicadas en Puerto Armuelles, Almirante, Changuinola, Las Tablas, Villa de Los Santos, Cañazas, Alcalde Díaz, Colón, Aguadulce y Río Hato.

El director explicó que las aperturas se realizarán de forma paulatina durante el año y que la implementación de tiendas permanentes forma parte de una reestructuración del programa de agroferias.

Asimismo, reiteró que el IMA continuará impulsando acciones en favor de la seguridad alimentaria y en respaldo a los productores nacionales.

