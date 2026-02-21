Diez Tiendas del Pueblo abrirán en 2026, confirma el IMA

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) presentó el balance de las Naviferias 2025, durante una conferencia de prensa encabezada por su director, Nilo Murillo.

El funcionario detalló que se visitaron 153 puntos en todo el país, incluyendo áreas comarcales y poblaciones insulares, muchas de ellas beneficiadas por primera vez con estos programas sociales impulsados por el Gobierno del presidente José Raúl Mulino.

Para estas Naviferias, el IMA adquirió 500 mil piezas de jamón picnic con hueso, cada una acompañada de una bolsa con 10 libras de arroz, azúcar, guandú y sal. La inversión total ascendió a B/. 16,134,750, con un retorno estimado de B/. 7,500,000.