Diez Tiendas del Pueblo abrirán en 2026, confirma el IMA

Murillo también anunció los proyectos previstos para 2026, entre ellos la apertura de 10 Tiendas del Pueblo. Estas estarán ubicadas en Puerto Armuelles, Almirante, Changuinola, Las Tablas, Villa de Los Santos, Cañazas, Alcalde Díaz, Colón, Aguadulce y Río Hato.El director explicó que las aperturas se realizarán de forma paulatina durante el año y que la implementación de tiendas permanentes forma parte de una reestructuración del programa de agroferias.Asimismo, reiteró que el IMA continuará impulsando acciones en favor de la seguridad alimentaria y en respaldo a los productores nacionales.