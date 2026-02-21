Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este domingo 22 de febrero 2026, según la IA

Este domingo 22 de febrero de 2026 se realizará el sorteo dominical de la <b>Lotería Nacional de Beneficencia</b> y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y posibilidades con la esperanza de obtener un premio importante en este sorteo.Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la <b>Lotería Nacional de Beneficencia</b> de este jueves 19 de febrero:894Combinaciones de 2 dígitos recomendadas para este domingo 22 de febrero de 2026:28, 82, 94, 49, 74, 27, 58 y 84.<b>Resultados del sorteo intermedio correspondiente al 19 de febrero de 2026:</b>Primer Premio: 5828 Letras: ABDC Serie: 10Folio: 13Segundo Premio: 4949Tercer Premio: 9274