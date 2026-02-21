Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este domingo 22 de febrero 2026, según la IA

Este domingo 22 de febrero de 2026 se realizará el sorteo dominical de la Lotería Nacional de Beneficencia y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y posibilidades con la esperanza de obtener un premio importante en este sorteo.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia de este jueves 19 de febrero:

8

9

4

Combinaciones de 2 dígitos recomendadas para este domingo 22 de febrero de 2026:

28, 82, 94, 49, 74, 27, 58 y 84.

Resultados del sorteo intermedio correspondiente al 19 de febrero de 2026:

Primer Premio: 5828

Letras: ABDC

Serie: 10

Folio: 13

Segundo Premio: 4949

Tercer Premio: 9274