Nacional

Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este sábado 14 de febrero 2026, según la IA

Por
Laura Chang
  • 13/02/2026 10:33
Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de este miércoles 11 de febrero de 2026.

Este sábado 14 de febrero de 2026 se realizará el sorteo dominical de la Lotería Nacional de Beneficencia que estaba para el 15 de febrero pero por fiestas del rey momo, se realizará este sábado 14 de febrero.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia de este 11 de febrero:

4

6

2

Combinaciones de 2 dígitos recomendadas para este sábado 15 de febrero de 2026:

46, 64, 62, 26, 42, 24, 18, 81, 14, 41, 16, 61, 28, 82, 49, 94, 69, 96, 29 y 92.

Las más recomendadas por su equilibrio numérico son: 46, 62, 18, 49 y 69.

Resultados del sorteo dominical correspondiente al 11 de febrero de 2026:

Primer Premio: 6682

Letras: ACAB

Serie: 22

Folio: 5

Segundo Premio: 5424

Tercer Premio: 4412

