Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este sábado 14 de febrero 2026, según la IA

Este <b>sábado 14 de febrero de 2026</b> se realizará el sorteo dominical de la <b>Lotería Nacional de Beneficencia</b> que estaba para el 15 de febrero pero por fiestas del rey momo, se realizará este sábado 14 de febrero. <i><b>Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">Lotería Nacional de Beneficencia </a>de este 11 de febrero:</b></i>462Combinaciones de <b>2 dígitos</b> recomendadas para este sábado 15 de febrero de 2026:<b>46, 64, 62, 26, 42, 24, 18, 81, 14, 41, 16, 61, 28, 82, 49, 94, 69, 96, 29 y 92.</b> Las más recomendadas por su equilibrio numérico son: <b>46, 62, 18, 49 y 69.</b><b>Resultados del sorteo dominical correspondiente al 11 de febrero de 2026:</b>Primer Premio: 6682Letras: ACABSerie: 22 Folio: 5 Segundo Premio: 5424 Tercer Premio: 4412