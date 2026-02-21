Viña del Mar 2026: Estos son los artistas que harán rugir al Monstruo de la Quinta Vergara

La mitad de semana se enciende con Juanes y su repertorio de himnos latinoamericanos. El humor será responsabilidad de Asskha Sumathra y la cuota tropical la pondrá Ke Personajes, listos para convertir la Quinta en una fiesta multitudinaria.<b>Jueves 26: intensidad femenina y reguetón sinfónico</b>El jueves promete emociones fuertes con Mon Laferte, una artista que nunca deja indiferente a nadie. El humor lo aporta Piare Con Pe y el cierre será de alto impacto con Yandel en formato sinfónico, una mezcla que busca elevar el reguetón a otra dimensión.