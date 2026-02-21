Viña del Mar 2026: Estos son los artistas que harán rugir al Monstruo de la Quinta Vergara

El verano se prende oficialmente desde este domingo 22 de febrero con el arranque del Festival Internacional de Viña del Mar 2026 en la icónica Quinta Vergara. Seis noches cargadas de pop, urbano, rock, k-pop, humor afilado y una competencia que puede convertir a cualquiera en estrella... o en tendencia por las razones equivocadas. Alfombra roja: brillo, escotes y titulares asegurados La fiesta arrancó este viernes 20 con la tradicional gala, una pasarela donde el espectáculo comenzó mucho antes de que sonara la primera nota. Diseños arriesgados, transparencias estratégicas, apuestas elegantes y uno que otro look que dividió opiniones marcaron la previa. La alfombra roja no solo mostró glamour; también dejó claro que esta edición viene con hambre de conversación en redes y momentos virales.

Domingo 22: una diva abre el fuego La encargada de dar el primer golpe es Gloria Estefan, leyenda del pop latino que promete convertir la Quinta en una pista de baile nostálgica. La cuota de humor estará en manos de Stefan Kramer, experto en imitaciones que sabe cómo conquistar —o desafiar— al Monstruo. La noche la completa Matteo Bocelli, aportando elegancia y potencia vocal.

Lunes 23: íconos y fiesta electrónica El lunes llega con los británicos Pet Shop Boys, que pondrán a vibrar a varias generaciones con sus clásicos. El humor corre por cuenta de Rodrigo Villegas y la fiesta sube de nivel con Bomba Estéreo, listos para mezclar electrónica y sabor latino en una noche que huele a baile sin pausa.

Martes 24: romanticismo y furor k-pop El dúo mexicano Jesse & Joy llega con su arsenal de baladas coreables. En el humor estará Esteban Düch, mientras que el fenómeno asiático aterriza con Nmixx, prometiendo coreografías milimétricas y una fanaticada que ya cuenta las horas. Miércoles 25: rock, cumbia y risas sin filtro

La mitad de semana se enciende con Juanes y su repertorio de himnos latinoamericanos. El humor será responsabilidad de Asskha Sumathra y la cuota tropical la pondrá Ke Personajes, listos para convertir la Quinta en una fiesta multitudinaria. Jueves 26: intensidad femenina y reguetón sinfónico El jueves promete emociones fuertes con Mon Laferte, una artista que nunca deja indiferente a nadie. El humor lo aporta Piare Con Pe y el cierre será de alto impacto con Yandel en formato sinfónico, una mezcla que busca elevar el reguetón a otra dimensión.

Viernes 27: urbano para cerrar con potencia El broche final tiene aroma a streaming y juventud. Paulo Londra encabeza la noche, acompañado por el humor de Pastor Rocha y la energía urbana de Pablo Chill-E junto a Milo J. Trap, flow y una despedida pensada para que la Quinta termine vibrando hasta el último asiento.